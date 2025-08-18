San Patricio del Chañar fortalece su sistema de emergencias con una autobomba belga

La municipalidad de San Patricio del Chañar incorporará un camión autobomba belga destinado a enfrentar incendios industriales. La entrega se concretó mediante un convenio firmado entre el Gobierno provincial y la empresa Phoenix, en el marco de un plan de Responsabilidad Social Empresaria. La unidad estará bajo la operación de los Bomberos Voluntarios de la localidad.

El acto oficial se realizó en la Casa de Gobierno, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa junto al CEO de Phoenix, Pablo Bizzoto, y el intendente Gonzalo Núñez. También participaron referentes de la Asociación de Bomberos Voluntarios, además de ministros provinciales y autoridades del SIEN, quienes destacaron el valor de fortalecer los recursos de emergencias.

Phoenix mantiene una colaboración constante con los Bomberos de San Patricio del Chañar desde hace más de dos años, realizando donaciones de equipos y promoviendo capacitaciones internacionales. La nueva autobomba llegará en aproximadamente 45 días y podrá ser utilizada tanto por la comunidad como por la planta industrial en caso de incidentes.

Durante el anuncio, la ministra Julieta Corroza señaló que la incorporación de esta unidad especializada demuestra la importancia de la articulación público-privada. Subrayó que el trabajo conjunto entre provincia, municipio y empresas petroleras permite fortalecer instituciones esenciales como los Bomberos Voluntarios, que constituyen la primera respuesta en emergencias.

Por su parte, el intendente Núñez destacó que este recurso refuerza la seguridad de la localidad, clave por su cercanía con Vaca Muerta. Recordó además que Phoenix ya había donado 30 mamelucos ignífugos, lo que evidencia el compromiso de la compañía con el equipamiento especializado y el respaldo al sistema de emergencias local.