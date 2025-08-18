Dos minutos fatales que le costaron la carrera en Racing de Córdoba

Racing de Córdoba cayó 1 a 0 frente a San Miguel en condición de visitante por la fecha 27 de la Primera Nacional, con gol de Bruno Nasta. Pero más allá del resultado, lo que marcó la jornada fue la polémica decisión del presidente académico, Manuel Pérez, quien apuntó directamente contra el defensor Elías Calderón.

El zaguero, a préstamo desde Belgrano, perdió la pelota en la jugada que derivó en el tanto del Trueno Verde y, apenas dos minutos después, vio la tarjeta roja por un codazo que dejó a su equipo con diez futbolistas desde el primer tiempo.

La reacción del mandamás no se hizo esperar: “Me genera bronca y dolor, me consta que los técnicos le hablan. Juega con esa displicencia de querer cancherear”, declaró Pérez, visiblemente molesto.

Y fue más allá con una sentencia lapidaria: “En los partidos que quedan, no juega más. No puede volver a jugar en el primer equipo”.

El conjunto de Nueva Italia, que necesitaba ganar para acercarse a los puestos de arriba, se quedó sin margen por la inferioridad numérica y terminó cayendo. Ahora, además de la derrota, el clima interno suma un nuevo conflicto con un jugador prácticamente borrado por decisión dirigencial.