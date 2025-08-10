Se abre la temporada de en Inglaterra y Liverpool, con Alexis Mac Allister en el banco de los suplentes, se enfrenta al Crystal Palace por la Community Shield, el tradicional partido que da el puntapié inicial de cada campaña enfrentando en el estadio Wembley a los campeones de la Premier League y al de la FA Cup de la temporada anterior. El partido es televisado por ESPN y Disney+. Por ahora, es victoria 2-1 de Liverpool.

Crystal Palace 1-2 Liverpool, los goles

Los refuerzos se presentaron con el pie derecho para los Reds, que a los 4 minutos se puso en ventaja por una combinación entre Florian Wirtz y Hugo Ekitike. El alemán recibió del atacante francés y se la devolvió para que este empezara a recortar hacia el medio para sacar un remate bajo al segundo palo que se convirtió en el tanto de la ventaja para los de Arne Slot.

No obstante, el Palace reaccionó unos minutos después y consiguió la igualdad via penal. Virgil van Dijk derribó en el área al senegalés Ismaïla Sarr, el árbitro Chris Kavanagh no dudó en sancionar el tiro desde los doce pasos y Jean Philippe Mateta se hizo cargo enviando para el otro costado a Alisson Becker para reestablecer el empate.

A pesar de aquella igualdad, la respuesta de los Reds fue casi inmediata, con un guiño de la fortuna. Jeremie Frimpong, otro de los llegados en esta temporada, recibió sobre la derecha y empezó su expedición sobre la banda. Cuando se sacó un rival de encima tiró un centro pinchado que, aunque no fue la intención, se fue cerrando contra el arco y se le metió por encima del cuerpo a Dean Henderson, que se estiró pero no pudo manotearla. 2-1 y ventaja otra vez para los de Merseyside.

La previa

El Liverpool tendrá al argentino Alexis Mac Allister como suplente, a pesar de ser el volante de la Selección Argentina una pieza muy importante en el engranaje. Los Reds fueron un gran protagonista del mercado de pases tras haberse consagrado por vigésima vez como campeón de la Premier League. Hasta el momento fueron más de 400 millones de dólares los invertidos en el receso del verano europeo para reforzar el equipo: Florian Wirtz y Hugo Ekitike, en ataque y los laterales Milos Kerkez y Jeremie Frimpong en defensa fueron las cuatro piezas que llegaron a reforzar a los de Arne Slot.

Por su parte, el Crystal Palace disputará por primera vez la Community Shield luego de conseguir el primer título de su historia al derrotar 1-0 al Manchester City en mayo, también en Wembley. Aquella euforia de los Eagles tuvo un pequeño contratiempo, ya que se conoció que fueron relegados de la Europa League a la que habían clasificado por una infracción de las normas sobre la multipropiedad de los clubes de parte del empresario John Textor. Es por esto que los londinense jugarán la Conference League.