Marabunta ganó el clásico y cumplió con el objetivo

Finalmente se disputó el clásico del Valle por el Norpatagónico entre Neuquén RC y Marabunta. La Hormiga se quedó con el triunfo como visitante 27-20, dándole el boleto al repechaje para el TDI B del 2026, dejando la competencia en manos de Sociedad Sportiva de Bahía Blanca.

El cotejo de la polémica terminó en manos del elenco cipoleño. Marabunta derrotó a domicilio a Neuquén RC y cumplió el objetivo de quedarse con la plaza en juego para el repechaje al Torneo del Interior B 2026. Quedó tercero en la competencia por detrás del azul y Sociedad Sportiva, arrebatándole en la última jornada el lugar a Argentino de Bahía Blanca.

En el juego, la hormiga fue superior al conjunto azul, que se jugaba una parada complicada de local y que también necesitaba el triunfo, para llegar a la última fecha con chances de ser campeón y definir mano a mano con Sociedad Sportiva.

Cabe señalar que el cotejo se debió jugar hace dos semana, pero producto de la nevada, y de forma sorpresiva, se postergó a minutos de iniciar intermedia, y con el equipo local ya en cancha, desatando la polémica por una presunta especulación por parte del elenco visitante.

Triunfo en el clásico y de visitante para Neuquén- Foto Belén Calegari

Con este resultado, el Norpatagónico quedó en manos de Sportiva, quien terminó con 51 unidades. Neuquén debía ganar y definir en Bahía Blanca si quería quedarse con la corona, quedando con 43 puntos. Tercero fue Marabunta con 37 y aventajando por tres a Club Argentino.

Ahora se viene el torneo de Alto Valle- Los Lagos, donde Neuquén y Marabunta jugarán sabiendo que ya tiene la plaza para el repechaje al TDI. El azul lo consiguió quedándose con el título Patagónico en el inicio de la temporada.