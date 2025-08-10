Marabunta ganó el clásico y cumplió con el objetivo

Finalmente se disputó el clásico del Valle por el Norpatagónico entre Neuquén RC y Marabunta. La Hormiga se quedó con el triunfo como visitante 27-20, dándole el boleto al repechaje para el TDI B del 2026, dejando la competencia en manos de Sociedad Sportiva de Bahía Blanca.
El cotejo de la polémica terminó en manos del elenco cipoleño. Marabunta derrotó a domicilio a Neuquén RC y cumplió el objetivo de quedarse con la plaza en juego para el repechaje al Torneo del Interior B 2026. Quedó tercero en la competencia por detrás del azul y Sociedad Sportiva, arrebatándole en la última jornada el lugar a Argentino de Bahía Blanca.
En el juego, la hormiga fue superior al conjunto azul, que se jugaba una parada complicada de local y que también necesitaba el triunfo, para llegar a la última fecha con chances de ser campeón y definir mano a mano con Sociedad Sportiva.
Cabe señalar que el cotejo se debió jugar hace dos semana, pero producto de la nevada, y de forma sorpresiva, se postergó a minutos de iniciar intermedia, y con el equipo local ya en cancha, desatando la polémica por una presunta especulación por parte del elenco visitante.
Con este resultado, el Norpatagónico quedó en manos de Sportiva, quien terminó con 51 unidades. Neuquén debía ganar y definir en Bahía Blanca si quería quedarse con la corona, quedando con 43 puntos. Tercero fue Marabunta con 37 y aventajando por tres a Club Argentino.
Ahora se viene el torneo de Alto Valle- Los Lagos, donde Neuquén y Marabunta jugarán sabiendo que ya tiene la plaza para el repechaje al TDI. El azul lo consiguió quedándose con el título Patagónico en el inicio de la temporada.