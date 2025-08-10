“La vida te cambia”: Lucía Galán confesó por primera vez cómo atravesó su dura enfermedad

Lucía Galán decidió contar en detalle uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace poco más de un año fue operada por un quiste premaligno en el páncreas, diagnóstico que la obligó a frenar su actividad con Pimpinela y atravesar una larga recuperación acompañada por su hija. Ahora, luego de transitar por uno de los momentos más difíciles de su vida, se encuentra recuperada, ya retomó su rutina y volvió a subirse a los escenarios. En la mesa de Mirtha Legrand, contó los detalles de esos meses que atravesó.

En La Noche de Mirtha, Lucía Galán compartió la emoción que sintió al volver a celebrar su cumpleaños: “Este año quise festejarlo a lo grande, porque después de mis problemas de salud quería celebrar la vida. Uno pasa situaciones extremas cuando tal vez cree que todo va a estar bien para siempre. En un segundo la vida te cambia con una noticia así”, confesó.

La cantante contó que la operación se realizó en Buenos Aires hace un año y dos meses, y que después del alta buscó momentos especiales para disfrutar. Incluso, hace poco viajó de sorpresa a España para reencontrarse con su hermano Joaquín y festejar juntos, algo que él no se esperaba y que le dio una gran alegría.

En otra entrevista, Galán había revelado que el tumor fue detectado “de manera milagrosa” gracias a que el profesional que la atendió amplió el estudio más de lo habitual. “Si no, el homenaje que nos hacen a los Pimpinela sería póstumo”, reconoció para sorpresa de todos pero con suma franqueza. El diagnóstico tempranamente detectado fue clave para poder operarla a tiempo y evitar mayores complicaciones.

La intervención, llevada a cabo en Madrid, incluyó la extirpación de “la cola del páncreas y el bazo” en una cirugía compleja. Lucía Galán pasó cinco meses en la capital española, acompañada por su hija, mientras se recuperaba. “Tuve que esperar que el diafragma volviera a su lugar y reaprender a tomar aire para poder cantar”, relató sobre el exigente proceso de recuperación por el que pasó.

Con el apoyo de su familia, de Joaquín y de sus seres queridos, Lucía Galán logró atravesar el desafío con optimismo. Hoy, lejos de dejarse vencer, elige festejar cada día y compartir su historia para inspirar a otros: “Cuando te toca algo así, entendés que lo importante es vivir y disfrutar con la gente que querés”.