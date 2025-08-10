¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 10 de Agosto
BEACH HANDBALL

Con presencia neuquina, las Kamikazes son semifinalistas de los Juegos Mundiales

El seleccionado femenino de Beach Handball, se metió entre los cuatro mejores de la competencia mundial que se disputa en China. 

Por Pablo Chagumil
Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 13:42
Bonomi, la neuquina que es pieza findamental en el seleccionado neuquino

La selección argentina femenina de beach handball, Las Kamikazes, avanzó a las semifinales de los World Games 2025 que se disputan en china, tras vencer 2-0 a Vietnam en los cuartos de final. La neuquina Gisella Bonomi, pieza fundamental en el equipo argentino. 

Las vigentes subcampeonas cumplieron con el pronóstico y están entre las cuatro mejores de la competencia, luego de imponerse con parciales de 18-10 y 15-14 ante las asiáticas. Fiorella Corimberto fue la goleadora del encuentro con 6 tantos (4 de inflight y 2 de penal).

Ahora, el seleccionado que tiene a la neuquina Gisella Bonomi como pivote y una de las figuras del equipo, se enfrentará a España, quien superó a Portugal por 2-0. El gran duelo por el boleto a la gran final se disputará el lunes desde la 4.30 am (Hora de argentina)

las subcampeonas del mundo están entre las 4 mejores de los Juegos mundiales.

Previamente, las dirigidas por Leticia Bruneti, habían superado en fase de grupos a Portugal, Croacia y China, los tres por 2 set a 0 y accediendo a cuartos de final, donde doblegó al elenco de Viedma.

Los Juegos Mundiales de 2025, conocidos como Chengdu 2025, son la duodécima edición de los Juegos Mundiales, que incluyen deportes y disciplinas deportivas que no se disputan en los Juegos Olímpicos. Se disputan desde el 7 al 17 de agosto  con un total de 35 deportes. En esta edición, Argentina defiende el subcampeonato mundial obtenido el seleccionado argentino de Beach Handball, año pasado también en China.

