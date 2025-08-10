Con presencia neuquina, las Kamikazes son semifinalistas de los Juegos Mundiales

La selección argentina femenina de beach handball, Las Kamikazes, avanzó a las semifinales de los World Games 2025 que se disputan en china, tras vencer 2-0 a Vietnam en los cuartos de final. La neuquina Gisella Bonomi, pieza fundamental en el equipo argentino.

Las vigentes subcampeonas cumplieron con el pronóstico y están entre las cuatro mejores de la competencia, luego de imponerse con parciales de 18-10 y 15-14 ante las asiáticas. Fiorella Corimberto fue la goleadora del encuentro con 6 tantos (4 de inflight y 2 de penal).

Ahora, el seleccionado que tiene a la neuquina Gisella Bonomi como pivote y una de las figuras del equipo, se enfrentará a España, quien superó a Portugal por 2-0. El gran duelo por el boleto a la gran final se disputará el lunes desde la 4.30 am (Hora de argentina)

las subcampeonas del mundo están entre las 4 mejores de los Juegos mundiales.

Previamente, las dirigidas por Leticia Bruneti, habían superado en fase de grupos a Portugal, Croacia y China, los tres por 2 set a 0 y accediendo a cuartos de final, donde doblegó al elenco de Viedma.

Los Juegos Mundiales de 2025, conocidos como Chengdu 2025, son la duodécima edición de los Juegos Mundiales, que incluyen deportes y disciplinas deportivas que no se disputan en los Juegos Olímpicos. Se disputan desde el 7 al 17 de agosto con un total de 35 deportes. En esta edición, Argentina defiende el subcampeonato mundial obtenido el seleccionado argentino de Beach Handball, año pasado también en China.