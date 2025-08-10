En marcha los Juegos Panamericanos junior en Asunción

El estadio Defensores del Chaco recibió la Ceremonia de Apertura que le dio inicio a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La delegación argentina estuvo encabezada en el acto por la jugadora de hockey, Juana Castellaro, y el nadador, Ulises Saravia, y este domingo ya en competencia, consiguió las primeras medallas. Presencia neuquina en el primer día.

La delegación cuenta con 342 atletas compitiendo contra un total de 41 países de todo el continente hasta el 23 de agosto del mismo mes. Serán 174 varones y 168 mujeres, participando en los 28 deportes que componen el programa de los juegos. Esta edición entregará 216 plazas nominales para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En el primer día oficial de competencia, las medallas para la delegación nacional llegaron en el ciclismo. Lucía Miralles ganó la medalla de plata en la final del Mountain bike que se desarrolló en la ciudad de Encarnación. Posteriormente en la prueba contrarreloj, Julieta Benedetti y Delfina Dibella se quedaron con la plata y el bronce.

Además de las dos pruebas de ciclismo de montaña, este domingo tiene participación argentina en natación, ciclismo de ruta, bádminton, tiro con arco, BMX Freestyle, handball, judo, skateboarding, hockey, esgrima y vóleibol.

La delegación nacional dijo presente

Para los neuquinos, Manuel Turone hará su presentación en el BMX Freestyle. Lo hará desde las 16.15hs en Hear 3 buscando meterse en la siguiente instancia.

Por su parte, Esteban Silva junto a Alma Pueyo disputarán los octavos de final de Tiro con arco mixto. El neuquino se presentará desde las 14hs.

Además de los dos deportistas que se presentan hoy, estarán en competencia Giuliana Baigorria en Lanzamiento de Martillo, Abril Garzón en Ciclismo de pista, Benjamín Turner en levantamiento de pesas, y Fausto Inostroza en vóley de playa.

Mas de 5mil deportistas dicen presenten en la segunda edición de los Panamericanos Junior, que se disputan en asunción y que está destinado para deportistas menores de 22 años.