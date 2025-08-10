Neuquén oficializa la nueva delimitación del Parque Industrial de Zapala

Mediante el Decreto 2025-0845, publicado en el Boletín Oficial, se aprobaron las nuevas delimitaciones del Parque Industrial provincial de la ciudad de Zapala. La norma ratifica el convenio suscripto el 26 de octubre de 2024 entre la Municipalidad y la Provincia del Neuquén, y aprueba la redefinición de límites entre los sectores provincial y municipal del Parque, conforme a lo acordado con las autoridades locales.

A fines de octubre del año pasado, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Carlos Koopmann habían formalizado en Zapala la llegada de la primera usuaria indirecta a la Zona Franca y, en esa misma ocasión, firmaron un convenio de incentivo a la producción en la ciudad. El acuerdo buscaba impulsar el progreso industrial competitivo, aumentar la capacidad y potenciar el crecimiento de la actividad industrial en la región del Pehuén.

Dentro de este convenio se incluyó la delimitación del Parque Industrial, elemento clave para coordinar futuras obras. “Este acuerdo permitirá coordinar la ejecución de obras de infraestructura, como el tanque de agua, mantenimiento de calles y redes, entre los sectores provinciales y municipales”, explicó el subsecretario de Industria, Hipólito Salvatori.

El funcionario agregó que “con este decreto se regulariza la delimitación de los predios y de esa manera podrá iniciar las gestiones tendientes a formalizar la tenencia de tierras otorgadas a empresas, ya que hasta ahora no era factible transferir la titularidad. Lo mismo regirá para el sector del parque provincial”.

El Parque Industrial de Zapala se ubica estratégicamente sobre la Ruta 40 y Avenida Fortabat, a corta distancia de la Ruta 22, frente al predio de la Zona Franca y a poco más de 100 kilómetros del Paso Pino Hachado. Su posición lo convierte en un punto clave dentro del corredor bioceánico del sur, reforzando su potencial para el desarrollo productivo y logístico de la provincia.