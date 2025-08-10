Mirtha Legrand apuró a Laurita Fernández y le sacó información sobre su situación sentimental

Laurita Fernández se sentó en La noche de Mirtha con la atención puesta en su vida privada, después de haber anunciado su separación de Peluca Brusca hace dos meses. Aunque la actriz se mantiene enfocada en su carrera, no logró gambetear las filosas preguntas de Mirtha Legrand. Es que la Chiqui la acorraló para saber más sobre su vida sentimental y le consultó sobre los rumores que la vinculan con Lolo Martínez, un nombre que comenzó a circular en los últimos días.

Mirtha Legrand aprovechó el momento y le lanzó de lleno la pregunta que todos querían escuchar: “¿Cómo andamos de amores?”. Con una sonrisa cómplice, Laurita Fernández respondió que por ahora los únicos “hombres” en su vida son sus compañeros de teatro, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez, quienes la acompañan y la mantienen concentrada para que la función salga perfecta. La actriz resaltó lo importante que es para ella estar focalizada en “La cena de los tontos”, la obra que protagoniza junto a ambos.

Si bien creyó que esto le bastaría para esquivar las preguntas picantes, la cosa se puso más seria cuando Laurita dejó en claro que, en lo sentimental, no hay nadie más que ella misma en este momento. “No estoy saliendo con nadie porque me separé hace muy poquito, hace apenas un par de meses”, explicó con sinceridad. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro no la abandona y por eso quiso hablar también sobre su visión del matrimonio, un tema que no suele estar en sus planes.

Cuando Mirtha la sorprendió con la pregunta sobre si alguna vez le gustaría casarse, Laurita Fernández no dudó en compartir su postura: “Siempre dije que no me gustaría casarme. Soy medio pesimista, porque ya pienso en qué pasaría si después me separo. Vi casos cercanos de amigas que pasaron por divorcios muy difíciles, y eso me frena”. Su mirada sobre el matrimonio está marcada por esas experiencias ajenas que la hacen ser cauta.

De todos modos, aclaró que no cierra las puertas del todo. “Nunca fui Susanita, no me imaginé vestida de blanco, pero sí me encantaría formar una familia”, confesó. “Aunque uno nunca sabe qué puede pasar en la vida, en una de esas termino casada. Pero por ahora prefiero no apresurarme ni ponerme presión”, cerró, mostrando una mezcla de prudencia y ganas, en una reflexión honesta y abierta.