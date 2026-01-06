En la madrugada de este lunes, una intervención policial que parecía rutinaria, terminó generando desconcierto. En la detención de un joven de 26 años, quien portaba un arma de fuego reglamentaria. La detención se produjo en la zona de calle Hardcastle, en Vista Alegre Norte, cuando un sistema de monitoreo de cámaras de seguridad detectó a un individuo con un objeto en la mano que, según las imágenes, podría ser un arma.

Al acercarse los efectivos de la Comisaría 49 al lugar, el detenido arrojó el arma en un arbusto cercano y emprendió una fuga a pie. Sin embargo, tras una corta persecución, fue detenido a escasos metros del lugar. La vestimenta del joven coincidía con la descripción proporcionada por las cámaras, lo que facilitó su aprehensión.

El objeto arrojado resultó ser una pistola Bersa calibre 9 mm, acompañada de un cargador con 12 cartuchos completos. Además, se constató que el arma contaba con una mira láser y estaba en condiciones óptimas para su uso, lo que plantea una inquietante preocupación sobre la intención del detenido.

La numeración del arma era limitada, lo que llevó a la apertura de una investigación para determinar su procedencia, ya que los expertos señalan que el arma presenta características similares a las utilizadas por la Policía.

El comisario inspector Néstor Catalán, coordinador de la División Seguridad Confluencia, detalló en Verano de Primera por AM 550, que el joven detenido no tiene antecedentes penales. Según el informe, el hombre reside a tan solo 50 metros del lugar donde fue aprehendido. A pesar de los esfuerzos realizados para esclarecer si estaba vinculado a algún otro hecho delictivo en la zona, hasta el momento no se encontró ninguna evidencia que lo relacione con delitos previos. "Recuperó su libertad el día de ayer, ya que no se hallaron elementos suficientes para retenerlo", señaló Catalán.

Otra arma reglamentaria

A principios de la semana pasada, tras un choque en la avenida Mosconi de la ciudad de Neuquén, encontraron un arma de fuego reglamentaria en el interior de un vehículo. Se trata de una pistola calibre 9 milímetros con numeración policial, sustraída en junio en el marco de una causa judicial que tuvo intervención de la Comisaría Cuarta.

El accidente ocurrió en la intersección de Mosconi y San Luis, cuando un automóvil Volkswagen Gol chocó desde atrás a otro vehículo que estaba detenido en el semáfo.

