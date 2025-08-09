Miguel Ángel Russo suspendió conferencia tras el empate de Boca ante Racing

Luego del 1-1 ante Racing Club, el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, decidió suspender la conferencia de prensa. Según informaron en ESPN y TyC Sports, el director técnico “se quedó sin voz” y el club optó por cancelar su aparición ante los medios. Esta fue la primera vez que Miguelo no se dirigió a la prensa desde que asumió el cargo. Por otra parte, el plantel tendrá libre el domingo.

El partido: Boca y Racing igualaron en un clásico con ritmo intenso

El encuentro, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025, se disputó en La Bombonera en un ambiente caldeado. Racing salió con dominio inicial y abrió el marcador a los 31 minutos del complemento con un gol de Santiago Solari tras un pase de Gabriel Rojas. Boca Juniors igualó gracias a Milton Giménez, quien anotó tras un centro preciso de Leandro Paredes de pelota parada.

Con este empate, el Xeneize sumó su duodécimo partido consecutivo sin victoria, la peor racha en la historia del club. El registro incluye siete empates y cinco derrotas desde el 27 de abril, fecha en que comenzó esta racha con una derrota ante River Plate. Esta serie negativa coincide con importantes cambios institucionales, como la disolución del Consejo de Fútbol y la salida de Mauricio Chicho Serna y Raúl Cascini.

Próximos compromisos y situación en la tabla

Boca visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza el domingo 17 de agosto desde las 20:30, por la quinta fecha del Clausura. Una semana después regresará a La Bombonera para enfrentar a Banfield.

En la tabla anual, Boca se mantiene tercero con 36 puntos, pero su posición para clasificar directo a la Copa Libertadores comienza a peligrar. En el Torneo Clausura, se encuentra en el puesto 13 con apenas tres unidades.