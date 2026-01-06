Bariloche comenzó el 2026 con un nivel de actividad turística que consolida su liderazgo como destino nacional. Según el informe elaborado por el Departamento Técnico y Estadístico, la ocupación general superó el 78% en la primera semana de enero, lo que representa un crecimiento de tres puntos porcentuales respecto a la última semana de 2025.

Este dato refleja el impacto de miles de visitantes que recorren montañas, lagos y senderos, disfrutando de servicios de primer nivel y generando un movimiento constante en comercios y restaurantes locales. La Zona Centro registró un 78% de ocupación, mientras que la Avenida Pioneros alcanzó el 79%, demostrando que tanto el núcleo urbano como los alrededores son elegidos por quienes buscan comodidad y cercanía con la naturaleza.

En cuanto al alojamiento, los hoteles de mayor categoría y apart-hoteles de lujo (Estrato 1) lideran la preferencia con un 81% de ocupación. Los hoteles estudiantiles marcaron un récord con un 98%, confirmando que Bariloche sigue siendo el destino predilecto de los jóvenes para compartir experiencias. Esta diversidad de visitantes asegura que todos los sectores de la industria turística trabajen al máximo de su capacidad.

Turistas recorren el centro de Bariloche en plena temporada de verano, con alta demanda hotelera

El turismo, motor principal de la economía barilochense, se traduce en bienestar para la comunidad. Cada punto que sube la ocupación significa más empleo para guías, mozos, transportistas y emprendedores. La llamada “industria sin chimeneas” permite que el ingreso generado circule por toda la ciudad, fortaleciendo el sustento de miles de familias que aportan su esfuerzo para que el destino brille.

El informe, basado en una muestra de 137 establecimientos, confirma una tendencia positiva que llena de optimismo al sector público y privado. El crecimiento del 3% en apenas siete días marca un inicio de temporada alentador y proyecta un verano con alta demanda.

Los turistas destacan la calidad de la gastronomía y la calidez de la gente. Desde el Cerro Catedral hasta la Avenida Bustillo, las experiencias van desde degustar un chocolate artesanal hasta contemplar un atardecer frente al Nahuel Huapi. Esa satisfacción es la mejor publicidad y garantiza que Bariloche mantenga su lugar en lo más alto del turismo nacional.

Desde la Secretaría de Turismo se celebró este arranque de año con el compromiso de seguir trabajando para que cada visitante se lleve un recuerdo imborrable. La planificación conjunta entre el sector público y privado sostiene el crecimiento y asegura que la ciudad continúe siendo el corazón del turismo argentino.

