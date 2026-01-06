La Justicia Electoral Federal de Neuquén, a cargo de Carolina Pandolfi, reconoció como partido de distrito a Fuerza Neuquina y Federal y, por consiguiente, quedó habilitado para competir en procesos eleccionarios que se lleven adelante en la Provincia.

Se trata del espacio que conduce el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci, que ahora buscará conformar el partido también en el territorio rionegrino.

El fallo que fue firmado en diciembre del 2025 por Pandolfi confirmó que el partido cumplió con todos los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para obtener la personería jurídico-política definitiva.



En su resolución, el Juzgado Federal número 1 de Neuquén dio por acreditado que Fuerza Neuquina y Federal cumplió con los tres requisitos centrales del artículo 7 bis de la Ley 23.298: cantidad de afiliados, constitución de autoridades partidarias y presentación de los libros contables y de actas.



Vale recordar que, algunos meses atrás, Marcelo Rucci se desafilió del Movimiento Popular Neuquino (MPN) para poder avanzar con la conformación de su flamante partido político.



La idea del sindicalista petrolero es que el espacio pueda competir en elecciones venideras -las próximas serán gubernamentales y legislativas en el 2027- para que los trabajadores principalmente puedan sentirse parte de espacios de representación política, tanto en la Legislatura provincial como en el Congreso de la Nación o dentro de la estructura de un Poder Ejecutivo.



