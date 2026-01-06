La actriz Romina Gaetani decidió hablar luego de atravesar uno de los momentos más duros de su vida personal. Tras denunciar por violencia de género a su expareja, Luis Cavanagh, la artista rompió el silencio y dejó al descubierto el profundo dolor que aún la atraviesa. A pesar de la difícil situación, cumplió con un compromiso artístico y reapareció en un escenario, donde su mensaje fue tan fuerte como simbólico.

Esa noche, Romina Gaetani participó del show de La Bomba de Tiempo e interpretó “Malo”, la canción de Bebe que aborda el abuso en una relación. La elección del tema no pasó desapercibida y fue leída como una forma de canalizar desde el arte el drama personal que está viviendo, en medio del proceso judicial que inició contra Luis Cavanagh.

En diálogo con LAM (América TV), a través de un audio telefónico difundido por el programa que conduce Ángel de Brito, la actriz fue contundente al describir su presente emocional. “Por más que ponga actitud y suba cosas a las redes, todavía estoy rota”, confesó con la voz quebrada, dejando en claro que el dolor sigue muy latente.

Previo al evento musical, Romina Gaetani fue abordada por cronistas de distintos ciclos de espectáculos, pero se negó a dar declaraciones frente a cámara. “Estoy muy en carne viva”, expresó con angustia, marcando el límite entre la exposición pública y la necesidad de resguardarse emocionalmente tras lo sucedido.

Horas antes, su abogado Ignacio Trimarco brindó precisiones sobre el episodio que derivó en la denuncia contra Luis Cavanagh. El letrado explicó que la actriz se encuentra contenida por su familia y amigas, y que recibió atención médica inmediata. Según detalló, las lesiones fueron leves y ya se encuentra en su domicilio atravesando el proceso de recuperación.

Además, Ignacio Trimarco reveló que fue una amiga quien llamó al 911 para pedir auxilio y que el hecho ocurrió cuando la actriz se presentó en la casa de su expareja, en plena etapa de separación. El abogado remarcó que el impacto emocional fue muy fuerte, ya que se trataba de un vínculo que aún no estaba cerrado.

La causa judicial sumó un giro clave con la difusión del testimonio completo de Romina Gaetani, dado a conocer en DDM (América TV) por el periodista Mariano Yezze. En su declaración, la actriz relató escenas de control, celos y agresiones físicas ocurridas en la vivienda de Luis Cavanagh dentro del Tortugas Country Club.

Según el acta policial, Romina Gaetani sufrió golpes, zamarreos y agresiones verbales que derivaron en un cuadro de ansiedad y lesiones constatadas por médicos. Este martes 6 de enero deberá ratificar la denuncia junto a Ignacio Trimarco, mientras la Justicia evalúa la situación procesal de Luis Cavanagh en una causa que sigue generando fuerte impacto.