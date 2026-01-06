La confirmación de la captura de Nicolás Maduro generó un fuerte impacto internacional y múltiples repercusiones en el mundo político y artístico. Entre las voces que se expresaron con mayor contundencia estuvo la de José Luis “El Puma” Rodríguez, quien habló desde la emoción y la experiencia personal tras décadas de distancia forzada con su país natal, Venezuela.

En diálogo con Radio Rivadavia, el cantante venezolano confesó que la noticia le resultó difícil de procesar. Comparó el operativo con una escena de cine y destacó la importancia simbólica de que Maduro haya sido detenido con vida. Para El Puma Rodríguez, este detalle es clave porque abre la puerta a la rendición de cuentas y a un proceso judicial que marque un antes y un después.

Fiel a su postura histórica, José Luis Rodríguez recordó que siempre fue crítico del chavismo y que la detención representa un punto de inflexión luego de años de frustraciones. En ese sentido, celebró lo ocurrido como un acto de justicia largamente esperado por millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela.

El artista también hizo referencia a Hugo Chávez, a quien definió como una oportunidad perdida para una nación rica en recursos. Según su mirada, el proyecto político terminó derivando en un sistema que destruyó la economía, las instituciones y la calidad de vida del pueblo venezolano.

Al analizar el futuro, El Puma advirtió que el camino que se abre no será sencillo. Habló de una transición compleja, marcada por la necesidad de reactivar la industria petrolera, revisar expropiaciones, asumir deudas y evitar la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el chavismo.

Consultado sobre el plano personal, José Luis “El Puma” Rodríguez sorprendió con una promesa que rápidamente se volvió viral. Aseguró que, si se restablece la normalidad institucional, volverá a cantar en Venezuela, un deseo que mantuvo guardado durante años de exilio.

Aunque gran parte de su familia ya no reside allí, el cantante remarcó que el lazo emocional con su tierra sigue intacto. Evocó con nostalgia a la Venezuela que supo recibir a inmigrantes y artistas de toda la región, incluidos muchos argentinos.

Finalmente, tras compartir en redes un video de María Corina Machado con un mensaje de libertad, El Puma Rodríguez se sumó a la esperanza colectiva. Para él, la reconstrucción del país será posible solo con memoria, justicia y responsabilidad política.