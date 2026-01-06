La Provincia licitó el mantenimiento de sistemas de videovigilancia en cinco localidades

Neuquén licitó el mantenimiento de sistemas de videovigilancia en cinco localidades de la Provincia para avanzar en materia de infraestructura en seguridad.



Esta mañana se llevó a cabo la licitación para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Video Seguridad Pública Urbana en distintas localidades de la provincia del Neuquén.



La contratación comprende los sistemas ubicados en Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Centenario y Zapala.



Prevé un plazo de ejecución de seis meses, con opción a prórroga por un período igual y en las mismas condiciones, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad operativa de los sistemas de videovigilancia, considerados una herramienta clave para la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.



El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Seguridad, y se presentó una oferta de la empresa Datastar SA.



Participó la escribana General de Gobierno, Laura Miranda; la directora general de Compras y Contrataciones del Ministerio de Seguridad, Mariana Núñez y el director de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, Daniel Domene.



El llamado a licitación fue autorizado mediante el Decreto Provincial número 1603/2025, que faculta a la Dirección Provincial de Administración a efectuar el proceso licitatorio y a designar a los integrantes de la Comisión de Preadjudicación.



