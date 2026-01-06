Luego de un 2025 marcado por una agenda laboral exigente, Lali Espósito y Pedro Rosemblat decidieron hacer una pausa y viajar a Brasil para disfrutar de unas vacaciones juntos. El comienzo del año los encontró lejos del ruido porteño, apostando al descanso, el mar y la desconexión total en playas paradisíacas que se convirtieron en el escenario perfecto para recargar energías.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lali Espósito fue compartiendo distintas postales del viaje que rápidamente se volvieron virales. En las imágenes se la ve sonriente, relajada y disfrutando de cada momento junto a Pedro Rosemblat, además de algunos encuentros con amigas muy cercanas que también formaron parte de la escapada.

Durante los días en Brasil, Lali Espósito y Pedro Rosemblat aprovecharon el tiempo para leer en la arena, tomar sol, meterse al mar y disfrutar de largas charlas sin apuros. La calma fue protagonista en esta etapa, lejos de escenarios, micrófonos y cámaras, con el objetivo claro de volver renovados para un año que promete ser igual de intenso.

“Felicidad”, escribió Lali Espósito en uno de los posteos más comentados, acompañado por un emoji de corazón. En ese carrusel de fotos se pudo ver la complicidad de la pareja, la cercanía con su círculo íntimo y el clima distendido que atraviesan mientras disfrutan de su amor en un entorno natural.

En cuanto al look, Lali Espósito se mostró al natural, luciendo bikinis coloridas, anteojos de sol oscuros y gorros playeros. Las imágenes reflejan a una artista cómoda consigo misma, relajada y disfrutando sin poses forzadas, siempre acompañada por Pedro Rosemblat, quien se mantuvo a su lado en cada momento.

Mientras tanto, en el plano profesional, Lali Espósito vive uno de los puntos más altos de su carrera. La cantante logró agotar en apenas minutos su primer show en el estadio de River Plate para el sábado 6 de junio y, debido a la demanda, anunció una segunda fecha para el domingo 7, sumando otro hito a su recorrido artístico.

Desde Brasil, la emoción no tardó en aparecer. Al enterarse del sold out histórico, Lali Espósito grabó un video visiblemente conmovida donde agradeció el apoyo del público. Entre risas y lágrimas, celebró el logro y confirmó que el 2026 será un año cargado de música, escenarios y nuevos desafíos.

Así, entre playas, amor y éxitos profesionales, las vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil se convirtieron en una combinación perfecta de descanso y celebración, marcando un comienzo de año ideal para ambos.