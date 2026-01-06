El tenista platense Tomás Martín Etcheverry consiguió su primera victoria en el inicio de la temporada 2026 durante el ATP de Hong Kong, tras vencer al francés Valentin Royer por 6-4 y 7-5 en un partido que duró una hora y 44 minutos. Esta victoria representa un quiebre para Etcheverry, que venía de cinco temporadas comenzando el año con derrotas.

Etcheverry, la esperanza argentina en Hong Kong

El jugador argentino mostró un juego sólido y logró cerrar el encuentro en sets corridos, demostrando confianza en su rendimiento desde el comienzo del año.

Con este triunfo, Etcheverry avanzó a la segunda ronda del torneo, donde se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti, principal favorito del certamen. Cabe destacar que en la temporada 2025, Etcheverry ya se midió dos veces contra Musetti y perdió en ambas ocasiones.

La jornada fue dispar para los argentinos en Hong Kong. Mariano Navone cayó en primera ronda frente al local Coleman Wong por 6-3 y 7-5, mientras que Francisco Comesaña también fue eliminado tras perder contra el chino Juncheng Shang por 6-4 y 6-4. De esta manera, Etcheverry quedó como el único representante nacional en competencia.

Otros resultados destacados del torneo incluyen

Michael Mmoh derrotó a Alejandro Tabilo por 7-5 y 6-4.

Botic van de Zandschulp superó a Jan-Lennard Struff por 6-3, 1-6 y 6-1.

Marcos Giron venció a Laslo Djere por 6-2 y 6-0.

Alexandre Muller derrotó a Miomir Kecmanovic por 7-5 y 6-4.

Lorenzo Sonego superó a Rei Sakamoto por 6-2 y 7-6 (4).

Etcheverry gana en Hong Kong y queda solo argentino en el torneo

La actuación de Etcheverry marca un inicio alentador para el tenis argentino en el certamen asiático, que ahora pone la mira en el desafío que significará enfrentar al favorito Musetti, en busca de mantener viva la presencia nacional en el torneo.