La prohibición de Trump que pone en problemas a Brasil para el Mundial 2026

Estados Unidos acaba de albergar la primera edición del Mundial de Clubes, una competición que resultó ser un éxito absoluto y que ha acercado mucho más al Gobierno norteamericano con la FIFA. Sin embargo, de cara a la Copa Mundial 2026, la agenda del controvertido Donald Trump podría tener consecuencias en la realización del torneo y Brasil sería uno de los grandes perjudicados.

Reportó en las últimas horas la cadena internacional CNN Brasil que Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos, se encuentra “considerando la posibilidad de prohibir las visas para los brasileños“, producto de la tensa relación que tiene con el Gobierno de Lula Da Silva, actual mandatario de Brasil.

Los problemas políticos entre ambos Gobiernos no serían un impedimento para la Selección, los futbolistas y cuerpo técnico en sí, sino para los ciudadanos brasileños que quieran viajar a alentar a la Verdeamarelha cuando juegue en Estados Unidos, ya que directamente no podrían ingresar al país. Sí podrían apoyar al seleccionado en sus eventuales partidos en México y Canadá.

Infantino de buena relación con Trump, deberá intervenir para que los brasileños consigan su visado para ingresar a Estados Unidos y puedan alentar a su selección

Irán vive una situación similar

La proclamación de Donald Trump, de volverse oficial, pondría a Brasil en una situación parecida a la que vive Irán. La selección iraní fue la segunda en asegurar su participación en el Mundial 2026 vía eliminatorias asiáticas, pero hoy por hoy sus ciudadanos tienen prohibido entrar a Estados Unidos.

Todo esto a partir de una proclamación firmada por el propio Gobierno de Donald Trump en junio pasado, utilizando la seguridad como excusa. En el caso de Irán todavía no se sabe si la medida afectaría directamente al seleccionado, algo a lo que ni siquiera la FIFA ha hecho referencia hasta el momento.

En cualquier caso, las diferencias políticas de Estados Unidos con varios gobiernos del mundo estarían empezando a volverse un dolor de cabeza para la FIFA y los seleccionados, pensando en la Copa del Mundo para la cual restan menos de doce meses