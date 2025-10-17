¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 17 de Octubre, Neuquén, Argentina
Barrio Villa Hermosa

Dos menores involucrados en un ataque a tiros contra una vivienda en Centenario

Una persecución por disparos en plena calle terminó con cinco personas demoradas, entre ellas dos menores.

Por Lucas Sandoval
Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 20:15
Los disparos fueron contra una casa vinculada con hechos delictivos y no hubo heridos.

Centenario volvió a verse conmocionada por una secuencia de disparos, persecución y corridas. Cinco personas fueron demoradas, entre ellas dos menores, luego de un operativo policial que se desplegó en cuestión de minutos.

Cerca de las 13 de este jueves, dos hombres a bordo de una motocicleta fueron vistos efectuando disparos contra una vivienda ubicada en la esquina de Cuba y Simón Bolívar. Según fuentes policiales, la casa ya era conocida por su relación con el ambiente delictivo.

Tras las detonaciones, los atacantes escaparon hasta una vivienda del barrio Vista Hermosa, donde dejaron abandonados la moto y un revólver calibre .22, que más tarde sería secuestrado por los efectivos. 

Minutos más tarde, de esa misma casa salieron dos hombres adultos, dos jóvenes y una mujer. Todos fueron demorados por la policía mientras se realizaban las pericias. Los menores quedaron a disposición de sus familias y uno de los adultos fue señalado como el posible autor de los disparos.

Además del arma, la policía secuestró la motocicleta Honda 150 cc y un teléfono celular. Afortunadamente, no hubo heridos ni daños materiales en la vivienda atacada.

