Zárate Basket, fuera de la Liga Argentina: "No vamos a gastar mil millones en un equipo"

Zárate Basket, que venía de competir en la Liga Nacional de Basquetbol (LNB) durante dos temporadas y que se fue al descenso no formará parte de la próxima edición de la Liga Argentina. La decisión, confirmada en una conferencia de prensa generó una ola de frustración en el ámbito deportivo de aquella ciudad bonaerense.

Nelson Ingles, jefe de equipo, fue uno de los más enfáticos al asegurar que "estoy triste porque no entendieron absolutamente nada de lo que esto significa. El proyecto, el esfuerzo, el trabajo, las horas invertidas, todo quedó de lado”. En su mensaje, apuntó contra quienes retiraron el apoyo y deslizó una sospecha fuerte, "me queda pensar que fue algo personal con el proyecto”.

Desde el Club Unión, entidad que cobijaba al equipo, vale recordar que Zárate Basket es un nombre fantasía, también lamentaron la decisión pero defendieron el paso al costado como una medida responsable. “Fue una decisión muy difícil, pero uno debe ser consciente del momento. No queríamos plata del municipio, solo que nos acompañen a gestionar. No teníamos el presupuesto completo y no íbamos a asumir algo que no podíamos sostener”, explicó el presidente Sebastián Melo. El presupuesto previsto se desmoronó ante pedidos salariales impagables y la falta de inversión empresarial.

Otros tiempos. Zárate Basket abandonó la competencia

Guillermo Di Battista, gerente del Polideportivo Municipal y uno de los fundadores del proyecto, amplió el panorama y remarcó que "deportivamente fue un éxito total y rotundo. Pero no hubo apoyo suficiente ni del sector privado ni del Estado. Todo el mundo quiere básquet de primer nivel, pero nadie quiere invertir en nada”. También criticó a clubes locales que dificultaron el armado del plantel por priorizar sus propios objetivos, "no querían ceder jugadores para ser campeones del torneo local. ¿Vieron lo que es el torneo local?”.

A la postura de los dirigentes se sumó la palabra del intendente Marcelo Matzkin, con una definición que dejó en claro el quiebre político con el proyecto. “No vamos a sostener un proyecto que le implicaría al municipio poner 1.000 millones de pesos anuales. No es un problema de plata, es una cuestión de prioridades. Mientras yo esté, no vamos a gastar esa suma en un equipo de básquet”, aseguró.