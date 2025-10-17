Buscan que el cortafuego más efectivo sea la educación

La campaña de prevención de incendios forestales y de interfaz “Cortafuego” sigue su marcha. En esta ocasión se desarrolló una actividad en la Escuela Primaria nº107 de Neuquén Capital

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia, Luciana Ortiz Luna, fue la encargada de encabezar el trabajo. La funcionaria destacó la importancia de promover desde la infancia el aprendizaje de las conductas preventivas y de cuidado frente al riesgo de incendios.

Además, adelantó que este sábado se realizará la misma propuesta en el paseo de la costa, para todo el público interesado.

En el encuentro en la escuela primaria presentaron también el manual “Programa para la prevención de incendios forestales, rurales y de interfase”, un trabajo pensado para docentes y estudiantes de 4º grado. Este material incluye contenidos pedagógicos, propuestas de aula y juegos didácticos.

Ortiz Luna destacó que el sistema provincial de manejo del fuego “daba las capacitaciones en la cordillera, a los niños de esa zona, quienes son los habitantes propios del bosque, pero teníamos que llegar a la Confluencia para aquellos que, o no conocen el bosque o son turistas, lleguen con un mensaje mucho más fuerte de cuidar el bosque, de poder evitar un incendio forestal”.

Destacaron que a través de “Cortafuego”, la Secretaría busca fortalecer la educación ambiental y la conciencia comunitaria, integrando a las escuelas en la prevención de incendios forestales y de interfaz, una problemática que cada año representa un riesgo para las comunidades y los ecosistemas de la provincia.