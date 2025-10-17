Vientos fuertes y calor: el detalle de cómo será el sábado en Neuquén

El sábado 18 de octubre, la provincia de Neuquén tendrá una jornada con temperaturas que irán desde los 1 a 3 grados en las madrugadas más frías hasta máximas de 27 grados en la tarde. Se esperan vientos sostenidos del norte y noreste, con ráfagas que podrán superar los 60 km/h en sectores de la provincia, especialmente en Neuquén Capital y Chos Malal. Estas condiciones indican que será un día con clima cálido y viento intenso, por lo que se recomienda precaución en el tránsito y actividades al aire libre.

Pronóstico en Neuquén Capital

En Neuquén Capital, la jornada arrancará con 9 grados y algo de nubosidad durante la madrugada. Por la mañana y tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que ascenderán hasta 27 grados. Los vientos del norte soplarán entre 13 y 22 km/h al inicio del día, aumentando a 32-41 km/h por la tarde y noche, con ráfagas de hasta 69 km/h.

Condiciones en Zapala

En Zapala, la madrugada tendrá 3 grados y cielo parcialmente nublado. Por la mañana se esperan 10 grados, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 23 grados. Los vientos del noreste oscilarán entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura descenderá a 17 grados, con ráfagas de hasta 50 km/h.

La jornada en San Martín de los Andes

San Martín de los Andes presentará una madrugada fresca de 1 grado y cielo parcialmente nublado, con vientos suaves de 7 a 12 km/h. Por la tarde, la temperatura llegará a 19 grados y los vientos del norte soplarán entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

El informe del SMN para Chos Malal

En Chos Malal, la mínima será de 3 grados y la máxima de 21 grados, con cielos mayormente nublados por la tarde y vientos del noreste de 23 a 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h durante la noche.