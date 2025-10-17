Maimará, la localidad que fue elegida el mejor pueblo turístico del mundo 2025

Maimará, un pequeño pueblo de la provincia de Jujuy, fue reconocido como el “Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025” por la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo).

La distinción se otorgó durante una ceremonia en Huzhou, China, donde la localidad argentina se impuso entre 270 candidatos de 65 países.

El galardón destaca el compromiso de Maimará con la preservación del patrimonio cultural y natural, así como su modelo de turismo responsable y sostenible que promueve el desarrollo local sin perder autenticidad.

Qué hace de Maimará un destino único

Con poco más de 5.000 habitantes, Maimará se encuentra en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Su vida cotidiana transcurre entre tradiciones ancestrales y un entorno natural emblemático, dominado por la Paleta del Pintor, una formación montañosa multicolor que simboliza el norte argentino.

La economía local se basa en la agricultura, la floricultura —con extensos cultivos de rosas, gladiolos y claveles— y la vitivinicultura de altura.

Los visitantes pueden recorrer los viñedos, participar de festivales como la Vendimia del Bayeh, y disfrutar de la gastronomía regional, con platos típicos como el picante de lengua, el locro y las empanadas jujeñas.

El impacto del Tren Solar y otros reconocimientos

Uno de los factores que impulsó el crecimiento turístico reciente es la llegada del Tren Solar de la Quebrada, un medio de transporte sustentable que facilita el acceso a la región y fomenta la apertura de nuevos emprendimientos turísticos.

Argentina tuvo un papel destacado en la edición 2025 de los premios de ONU Turismo. Además de Maimará, Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) —en el corazón de los Esteros del Iberá— también fue distinguida.

En años anteriores, otros pueblos argentinos recibieron el mismo reconocimiento, destacándose Caviahue-Copahue en 2024.

Por qué este premio importa

El reconocimiento de ONU Turismo posiciona a Maimará como un referente internacional en turismo sostenible, fortaleciendo la imagen de Argentina como destino cultural y ambientalmente responsable.

Información útil para visitantes