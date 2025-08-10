Aston Villa golpeó fuerte y derrotó 2-0 al Villarreal en La Cerámica

El Trofeo de la Cerámica quedó en manos del Aston Villa tras una sólida victoria 2-0 sobre Villarreal en el estadio La Cerámica, en un partido amistoso de pretemporada que marcó el regreso de la competencia oficial a solo días del inicio de la temporada 2025/26.

Villarreal comenzó dominando el juego y generó varias oportunidades claras para abrir el marcador. Sin embargo, el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue una verdadera muralla bajo los tres palos, frustrando una y otra vez a los delanteros amarillos. Entre sus intervenciones más destacadas estuvieron las atajadas frente a Pau Cabanes y Gerard Moreno, quien tuvo un verdadero “hat-trick” de ocasiones claras que no pudo concretar.

Por el otro lado, Aston Villa demostró eficacia y aprovechó las pocas chances que tuvo. Danny Ings abrió el marcador tras un disparo que primero fue contenido por Luiz Júnior, pero que él logró empujar para el 1-0. Más adelante, Emiliano Buendía anotó el segundo tanto para sellar la victoria inglesa y llevarse el Trofeo de la Cerámica.

El encuentro, con más de 14.000 espectadores presentes, sirvió como una importante prueba para ambos equipos antes del inicio de sus respectivas temporadas. Mientras Villarreal tendrá que ajustar la puntería, Aston Villa se mostró sólido y eficaz en defensa y ataque, con la destacada actuación del arquero argentino, pieza clave para mantener el cero en su valla.