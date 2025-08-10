Fórmula 2 en San Juan, Valentín Jara hizo podio y quedó como líder del torneo

El neuquino Tomás Valentín Jara fue tercero. en la fecha correspondiente al campeonato de Fórmula 2 que se disputó en el Circuito Internacional de Villicum en San Juan, con los puntos conseguidos se transformó en el nuevo puntero del campeonato.

Tal como ocurrió en Toay (La Pampa), Stefano Polini festejó otra vez en el certamen de la categoría. Con el auto de Martínez Competición consiguió acercarse en los últimos giros al marplatense Franco Ledesma, quien sufrió un inconveniente con el motor que lo relegó del escalón más alto del podio, terminando segundo y resistiendo el acecho de Jara, quien se subió al último escalafón del podio.

Un conforme Valentín Jara. El neuquino fue tercero y es puntero del torneo

En la cuarta posición terminó Valentino Alaux, quien largó 11° y fue remontando posiciones en una carrera que debió neutralizarse en el comienzo debido al despiste y posterior impacto contra las defensas del muro de boxes que protagonizó Ignacio Díaz, cuando cuando pisó la zona sin grip de la pista y su auto se descontroló; afortunadamente el piloto se bajó sin problemas y retornó a boxes caminando.

Completaron la competencia Ignacio Monti, Jorge Luis Bruno, Joaquín Rubino, Ramiro Cuenca, Luciano Vicino y Federico Piper; en tanto, quedaron fuera de carrera Lautaro Videla, y Díaz por el mencionado incidente en la primera vuelta.

En la premiación la palabra de Polini, Ledesma y el neuquino Jara