TC: Con flojas actuaciones de los zonales, Vázquez ganó en San Juan

Martín Vázquez logró una épica victoria en el marco de la novena fecha del campeonato de Turismo Carretera, denominada Desafío de las Estrellas, que se disputó este domingo en el autódromo de El Villicun de San Juan. El piloto que tripula el Dodge Challenger del MV Racing tuvo su bautismo triunfal en la “máxima”. El podio lo completaron Facundo Chapur (Torino NG) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro).

Los regionales tuvieron un fin de semana para el olvido. el neuquino Lautaro de la Iglesia (Dodge Challenger) fue el mejor ubicado en el puesto 30ª a cuatro vueltas del ganador. El residente en Villa La Angostura, Juan Cruz Benventi apenas dio un par de vueltas y finalizó en el puesto 43 a bordo del Chevrolet Camaro). En tanto, el rionegrino José Manuel Urcera que tuvo muchos inconvenientes el fin de semana, ni siquiera pudo salir a la pista y quedó en el último lugar.

En un escenario de amplia variedad estratégica, Martín Vázquez el piloto de 31 años se consagró 227° ganador en la historia del TC. Había largado tercero y, con eficiencia en las detenciones, mantuvo un ritmo sólido para cruzar la bandera a cuadros en la primera posición. Por su parte, "Metralleta" Chapur volvió al podio con el Torino NG del Trotta Racing tras haber ganado la segunda fecha en El Calafate. Mientras que el "Mago" Ebarlín hizo su estreno en el podio con el Chevrolet Camaro del LRD Performance.

La carrera comenzó con el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) y Augusto Carinelli (Ford Mustang) largando en la primera fila, producto de sacar los mejores números en el sorteo que definió la grilla de largada. Por circunstancias de carrera, el bonaerense abandonó y el chaqueño se retrasó hasta el puesto 16ª.

El auto de Martín Vázquez ganador en San Juan

Cumplidas todas las detenciones obligatorias, las últimas vueltas de la final fueron una persecución constante contra Emiliano Spataro (Ford Mustang). El oriundo de Lanús apostó a una estrategia extremadamente agresiva, cambiando los neumáticos en la primera ventana y cargando combustible en la siguiente. No obstante, al momento de reabastecer la nafta, utilizó solamente una mamadera (40 litros máximo) cuando todavía restaban 30 vueltas.

Al momento de reorganizarse la grilla, Spataro se encontraba líder de la carrera en el giro 31° con más de 30 segundos de ventaja sobre su inmediato perseguidor. Ahí empezó el juego especulativo con la distancia frente a Vázquez y la administración de combustible. Fue en en la vuelta 46° cuando finalmente se dio el sobrepaso, aunque la "Hormiga Atómica" Spataro acusó problemas en la dirección de su Mustang. Apenas se aseguró la posición de privilegio, la carrera se convirtió en una guerra por la victoria entre Vázquez, Chapur y Ebarlín, que finalizó en ese mismo orden.

Cumplida la 9ª fecha del TC en San Juan ya hay 5 clasificados a la Copa de Oro. A saber, Julián Santero (Ford Mustang), el chubutense Marcelo Agrelo (Toyota Camry), el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

La 9ª edición del Desafío de las Estrellas fue un dolor de cabeza para los pilotos que pelean por la Etapa Regular, a excepción de Julián Santero (Ford Mustang) y Marcelo Agrelo (Toyota Camry). El piloto mendocino, que largó 35°, escaló hasta el quinto puesto en la Final y posteriormente fue recargado con 19 segundos por un toque a Otto Fritzler (Toyota Camry). La posición final del actual líder del campeonato fue 12°, y alcanzó los 239,5 puntos en la cima del torneo.

El Desafío de las Estrellas fue la última carrera especial del año y definió el Torneo de Carreras Especiales, que otorga una plaza directa en la Copa de Oro. El ganador fue Marcelo Agrelo (Toyota Camry), pero el premio nuevamente no surtió efecto porque el de Rada Tilly también entró la minitorneo por la tabla general.