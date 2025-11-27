La tercera temporada de la serie Euphoria llegará en la primavera de 2026 y contará con la participación especial de la cantante catalana Rosalía, quien debutará como actriz invitada en esta producción que incluye a Zendaya y Hunter Schafer en el elenco.

Aunque el teaser oficial aún no se ha presentado, recientes filtraciones de una preview mostrada a un público selecto han generado especulaciones respecto al rol que desempeñará Rosalía. Según estas filtraciones, la artista aparecería en la serie interpretando a una bailarina de pole dance, ya que se la observa realizando una coreografía en la barra típica de esta disciplina.

Imágenes filtradas dan cuenta de Rosalía como actriz

Estas versiones se suman a las imágenes filtradas durante el rodaje y a la imagen promocional de su personaje, donde se aprecia a Rosalía con un collarín, un elemento que podría ser clave para la trama que la involucra. Además, su estilo visual presenta una estética hippie y alternativa, que podría definir la personalidad de su personaje en la ficción.

Rosalía, pole dancer en Euphoria 3

Rosalía expresó su entusiasmo por esta nueva experiencia en la alfombra roja de la fiesta de los Premios Oscar de Vanity Fair en febrero, donde confirmó que el rodaje ya estaba en marcha y afirmó: "Es la primera vez que hago algo así y estoy muy emocionada". Esta no será su primera aparición en pantalla, ya que tuvo un pequeño cameo en la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar.

Euphoria se estrenó en 2019 y desde entonces ha ganado gran popularidad por su retrato crudo y estilizado de la juventud contemporánea, por lo que la incorporación de Rosalía como actriz invitada genera gran expectativa entre los seguidores de la serie y la música.