Una mujer de 33 años murió al precipitarse desde unos 25 metros de altura en la zona de Barranca de los Lobos, en la costa sur de Mar del Plata, cuando se acercó al borde de un acantilado para tomarse una selfie. El lugar, muy visitado por turistas pese al deterioro de sus estructuras, volvió a quedar en el centro de la escena tras la tragedia.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en la plataforma que antecede a una antigua escalera de acceso a la playa, a la altura del kilómetro 535 de la Ruta 11. La víctima, Leticia Lembi, se encontraba con un primo y un grupo de amigos cuando perdió el equilibrio y cayó sobre las rocas, provocando su muerte de manera inmediata.

Según relataron quienes estaban con ella, el grupo había subido hasta ese mirador porque suele ser elegido para tomar fotografías, aun cuando la estructura de hormigón muestra un deterioro extremo producto de años de erosión. Testigos señalaron que la joven habría intentado acomodarse para capturar una imagen cuando ocurrió la caída, aunque las circunstancias exactas siguen bajo investigación.

El impacto movilizó a bomberos de San Patricio, equipos de rescate, personal del SAME y recursos municipales, que trabajaron contra el avance de la marea para recuperar el cuerpo. El fiscal Carlos Russo supervisó las actuaciones en el lugar y, por el momento, todo apunta a una muerte accidental.

Quién era la víctima

Leticia Lembi era oriunda de Tres Arroyos y trabajaba como coordinadora estratégica en una agencia de marketing digital fundada por su primo, quien estaba con ella al momento del hecho. Había estudiado Periodismo y Comunicación Social, colaboraba cada verano como corresponsal en Claromecó y era muy querida en su ciudad por su dedicación profesional, su vínculo con el mundo de la comunicación y su amor por los perros. Su familia era conocida en la localidad por el histórico comercio Casa Evaristo, que funcionó durante más de ocho décadas.