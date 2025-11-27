¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 27 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Hallazgo trágico

Encontraron sin vida al hombre que se arrojó desde el Puente de la Mujer

El operativo de búsqueda que se desplegó desde el amanecer tuvo un cierre dramático, luego de horas de trabajo en la zona.

Por Redacción

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 11:50
El triste hallazgo se dio durante el operativo de búsqueda

El cuerpo del hombre que ayer por la mañana se arrojó al agua desde el Puente de la Mujer ubicado en Puerto Madero, Buenos Aires,  fue encontrado sin vida tras varias horas de búsqueda, según confirmaron fuentes del operativo.

El episodio comenzó cerca de las 6.03, cuando dos testigos alertaron que habían visto a la persona lanzarse al dique 3. De inmediato, se montó un amplio despliegue de Prefectura, Bomberos, Policía y el SAME, que trabajaron en el lugar durante gran parte de la mañana.

Finalmente, los equipos informaron el hallazgo del cuerpo y ahora se intenta establecer qué lo motivó a arrojarse al agua.

AMPLIAREMOS

