Obras en el aeropuerto de San Martín de los Andes: qué días cerrará

Conforme a lo planificado, esta semana comenzó la repavimentación de la calle de rodaje y la plataforma de estacionamiento de aeronaves en el Aeropuerto Chapelco. La obra, que había sido suspendida por la veda invernal, se ejecuta en esta época del año con el objetivo de dejar las instalaciones en condiciones óptimas para la temporada estival.

Para permitir el avance de los trabajos se estableció un cierre preventivo de tres días durante dos semanas consecutivas. El aeropuerto, ubicado en la región de los Lagos del Sur, permanecerá cerrado en jornadas de menor tráfico aéreo. Esta semana, la interrupción fue este jueves 27 de noviembre, y la próxima se repetirá los días 2, 3 y 4 de diciembre.

La decisión se tomó con el propósito de minimizar el impacto en los vuelos, ya que en esos días cada aerolínea realiza un solo arribo o partida. Esta planificación permite que las obras se desarrollen con mayor seguridad y eficiencia, sin interrumpir significativamente la conectividad aérea.

Desde la organización del operativo destacan que el esfuerzo logístico y organizativo será recompensado una vez concluidos los trabajos, cuando los pasajeros que arriben al destino se encuentren con una infraestructura renovada y mejor preparada para recibir visitantes.

En paralelo, también avanza una obra de mayor envergadura: la ampliación de la terminal aérea. Esta intervención busca modernizar las instalaciones y adecuarlas al crecimiento sostenido en la cantidad de pasajeros que recibe la región año tras año.

La combinación de ambas obras —repavimentación y ampliación— responde a una estrategia de mejora integral del aeropuerto, clave para potenciar el desarrollo turístico de San Martín de los Andes y su zona de influencia, en el corazón de los destinos patagónicos más visitados.