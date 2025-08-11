Cómo un neuquino llevó a Argentina al podio panamericano

Se diputan en Paraguay desde el 9 al 23 de agosto, los Juegos Panamericanos Junior. El neuquino Manuel Turone se quedó con la medalla de plata en BMX Freestyle, consiguiendo un nuevo podio para la delegación Argentina.

Los deportes sobre rueda están rindiendo para Argentina. Luego de las primeras medallas conseguidas en ciclismo MTB los dos primeros días de competición, llegó la presea plateada en el BMX Freestyle de la mano de Manuel Turone, quien peleó mano a mano por el oro.

En la gran final, el “Rider” hizo una puntuación de 91.00, quedando por debajo del colombiano Sergio Hernández, quien registró 92.67, marcando ambos la gran diferencia a nivel mundial. Tercer puesto del podio para el representante de Brasil Gibim, con un registro de 79.67.

quedó segundo a pocos puntos del Colombiano, ganador del oro

En la clasificación del día domingo, el juvenil de 17 años había hecho el mejor puntaje en el Heat 2 y de la general 1/13, registrando 81.17. en su primera prueba en la final, había hecho un registro de 83.67

Con el logro, Argentina cosechó un total de diez medallas hasta el momento, cinco de ellas fueron conseguidas por el ciclismo en sus diferentes modalidades.

La participación neuquina aún no termina en la competencia para hoy lunes, ya que Esteban Silva se presentará junto a Bruno Nunzi en los cuartos de final por equipo masculino ante Brasil.