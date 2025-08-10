Panamericanos Junior: En Tiro al Arco se presentó el neuquino Silva

El neuquino Esteban Silva se presentó este domingo en la primera jornada de las pruebas de tiro con arco de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se desarrollan en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, donde la santafesina Alma Pueyo fue quien quedó mejor posicionada entre los argentinos. En la ronda de ranking de recurvo individual femenino, Pueyo ocupó la segunda ubicación, con 653 puntos, 9 menos que la mexicana Ángela Ruiz Rosales (662).

En tanto, el neuquino Esteban Silva ocupó el décimo puesto (con 623 puntos) en la ronda de ranking de recurvo individual masculino, que lideró el boliviano Nanuq Herzog, con 657 puntos. En tanto, el también argentino, Bruno Nunzi finalizó en el decimoséptimo puesto (598 puntos) en la misma prueba.

En tanto, el equipo argentino de mixto recurvo, integrado por el oriundo de Plottier junto a Alma Pueyo, festejó una victoria contundente ante Bolivia por 6 a 0 en octavos de final, pero fue eliminado por Estados Unidos en cuartos, donde cayeron en un ajustado 5 a 4.

Esteban Silva, el oriundo de Plottier que con 19 años integra la selección argentina de la modalidad

El pampeano Agustín Luengo fue décimo, con 662 puntos, en la ronda de ranking de compuesto individual masculino. Los mejores de esta tanda fueron el costarricense Joseph González Agüero y el chileno Agustín Infante, con 689 cada uno. Guillermina González también ocupó la décima ubicación en la ronda de ranking de compuesto individual femenino, con 650 puntos. Lideró la clasificación la estadounidense Kaylee Gurney, con 693. Y el equipo mixto compuesto (Agustín Luengo-Guillermina González) también quedó eliminado, pero en octavos de final, al perder con Brasil por 150 a 143.

En cuanto al neuquino Silva de 19 años, que empezó en el Club Unión de Arqueros de Plottier, y desde hace dos años forma parte de Arqueros del Comahue, donde entrena bajo la guía de Damián Otero, también entrenador de la selección argentina. Sueña luego de esta participación en Paraguay, con lograr una plaza para los Juegos de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) previstos para 2026; y el Panamericano en Lima, en 2027. Pero su horizonte más alto está claro: Los Juegos Olímpico Los Ángeles 2028.