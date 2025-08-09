Copa Pais, Neuquén confirmó su plantel para la competencia nacional

La Liga de Fútbol de Neuquén dio a conocer el listado de los jugadores que conformarán la lista de buena fe para la instancia patagónica de la Copa País, torneo nacional que tendrá protagonismo en todo el país, con representantes de cada provincia.

La llave de ida y vuelta para Neuquén comenzará el 24 de agosto en el Estadio municipal de Bariloche, mientras que la revancha será 7 días después en Neuquén, en cancha de Atlético Neuquén.

La Copa País es un torneo nacional a nivel selecciones donde cada provincia estará presentando por una liga. En el caso de que tenga más de una, se jugaron instancias previas para conocer quien estará en la segunda fase. La Liga de Fútbol de Bariloche representa a Rio Negro, mientras que Neuquén, al tener solo una liga, arranca en la segunda instancia.

Roger Morales es el DT de los seleccionados neuquinos, acompañado por Fabián Tardella como Ayudante de campo, Pablo Maljasian PF, y Cesar Kurz como entrenador de arqueros. En la semana, y luego de varias semanas de entrenamientos, se dio a conocer el listado de los 35 jugadores.

En el mismo hay representantes de diferentes clubes, tanto de la liga centro como LIFUNE Sur. Además de los mayores, se cumple con el reglamento de tener diez jugadores juveniles categoría 2008.

Será la primera edición de la competencia que entregará una plaza a la liga ganadora para la Copa Argentina 2026. El formato es a partidos ida y vuelta donde se conocerá primero los campeones de cada región, y después una final nacional.