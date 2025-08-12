En la mejor temporada de su carrera, una lesión de rodilla forzó a Camilo Ugo Carabelli a abandonar el Masters 1000 de Cincinnati y su presencia en el US Open está en duda. El porteño de 26 años, que escaló al top 50 en este 2025, volvió a Argentina para realizarse estudios y encarar la recuperación esperando llegar al último Grand Slam del año, perdiéndose en el medio una casi segura convocatoria a la Copa Davis para los cuartos de final ante Países Bajos.

Desde el cuerpo técnico del Brujo confirmaron que se hará los estudios pertinentes para detectar cuál es la lesión específica que lo afecta. Quienes lo acompañan descartan cualquier rotura y apuntan a “algo del tendón”. La posibilidad es que ese tendón sea el rotuliano de su pierna derecha, una recuperación que requiere de plazos y paciencia, aunque si es una tendinitis, en dos semanas podría estar de regreso en las canchas y jugar el US Open.

El momento del abandono de Ugo Carabelli ante Shelton. En estos días se confirmará la gravedad de su lesión de rodilla.

La exigencia física y la acumulación de partidos comenzaron a pasarle factura a Carabelli, que había tenido un retiro forzado en el Masters 1000 de Toronto frente al español Roberto Carballés Baena y este en Cincinnati, en el duelo ante Ben Shelton donde su rodilla derecha no lo dejó continuar en el segundo set del encuentro.

Camilo, sin Copa Davis

Durante los últimos seis meses y medio, Ugo Carabelli disputó 17 torneos, incluyendo tres challengers. Alcanzó semifinales en cuatro certámenes ATP (Río de Janeiro, Santiago, Bastad y Umag) y logró el título en el Challenger de Rosario. Su ausencia será una baja sensible para la Selección Argentina de Tenis, ya que aparecía como una opción firme de convocatoria de cara a los cuartos de final de la Copa Davis frente a Países Bajos, que se jugarán cerca del US Open.