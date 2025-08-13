Clasificatorio Patagónico: se puede definir el campeón

Se juega en la tarde del miércoles la fecha 9 del Torneo Anual Clasificatorio organizado por la Federación Patagónica de Fútbol y que entrega una plaza al Regional Amateur 2025 para cada provincia. En Junín, Independiente va por un triunfo que lo deje con chances en la última fecha frente a Patagonia, que tiene fecha libre.

La plaza para el Regional Amateur 2025 está entre Patagonia o independiente. El naranja tiene fecha libre en la jornada de hoy, y suma 19 unidades. El rojo acumula 13 y tiene la única necesidad de sumar de a tres en la localidad cordillerana.

Desde las 15hs en el Municipal de Junín, Ceos FC recibe al equipo de Gustavo Coronel con arbitraje de Lautaro Sandoval, seguido por Gabriel montesino e Iván Mercado como asistente. El elenco local ya sin chanes de clasificación, busca cerrar de local de la mejor forma posible.

Si Independiente no suma de a tres en su visita a Ceos, el boleto al regional queda automáticamente para Patagonia a falta de una fecha. Si logra los 3 puntos, define en la última jornada mano a mano, sabiendo que en caso de igualdad el desempate es olímpico entre ambos. Cabe destacar, que en el partido de ida, el naranja goleó al rojo por 5-1.

San Lorenzo y Vecinal juegan para completar

Mismo horario, pero en el oeste capitalino, San Lorenzo (6puntos) recibe a Vecinal (3 unidades), ambos sin chances de pelear por el boleto a la competencia nación al, y juegan solo para completar. Kevin Gonnet será el juez, Fonseca y Chandía los asistentes.

El Regional Amateur ya tiene clasificados para su próxima edición a Maronese, San Patricio del Chañar, Alianza y Petrolero Argentino. Se especula, que además del campeón del patagónico, también habría licencias.