Nena herida por explosión en Pergamino sigue en estado crítico tras nueva operación

Catalina, la nena de 10 años que resultó gravemente herida por la explosión de una maqueta en una escuela de Pergamino, fue sometida este domingo a una nueva cirugía multidisciplinaria en el Hospital Garrahan y continúa internada en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. Según el último parte médico, la niña presenta politraumatismos y requiere soporte vital avanzado, mientras el pronóstico se mantiene reservado.

Desde el hospital señalaron que el equipo médico realiza un seguimiento clínico estrecho y mantiene comunicación permanente con la familia.

El hecho generó movilización y solidaridad en las comunidades de Rancagua y Pergamino, que organizaron cadenas de oración y acompañamiento por la salud de Catalina.

En paralelo, la profesora afectada por la explosión fue trasladada inicialmente al Hospital San Felipe de San Nicolás y luego a Pergamino, con un ojo comprometido que finalmente no perdió. La docente fue intervenida quirúrgicamente en la cara y la mano, y según fuentes médicas, se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, la Dirección General de Escuelas de la Provincia informó que la Unidad Fiscal de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial Pergamino inició una instrucción penal preparatoria, caratulada como “Averiguación de Ilícitos”, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1. Además, se abrió un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades. Hasta el momento, no hay imputados por el hecho.

El caso sigue generando preocupación y atención nacional, mientras las autoridades investigan las causas de la explosión y se aguarda la evolución de la salud de Catalina.