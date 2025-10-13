La prueba que confirma que Nacho Castañares está enamorado de Ángela Torres

Desde hace tiempo, Ángela Torres se convirtió en una de las figuras más observadas del universo Luzu TV, no solo por su música, sino también por los rumores sobre su vida sentimental. Primero la vincularon con su compañero de Nadie dice nada, Marcos Giles, en un shippeo que nació entre los fanáticos del programa y se multiplicó en redes sociales. Pero, en las últimas horas, un detalle que reveló Juariu cambió el foco de la historia y dejó en evidencia una conexión inesperada con Nacho Castañares.

Juariu, la especialista en redes, siempre atenta a los movimientos de los famosos, fue quien encendió la alarma. “Nacho fue a ver a Ángela”, publicó en sus historias de Instagram, junto a una foto del ex Gran Hermano en el teatro Margarita Xirgu, donde la cantante se presentó el fin de semana. En la imagen se lo veía entre el público, disfrutando del show y compartiendo luego una historia con la frase “Increíble”, etiquetando a la artista.

Hasta ahí, la escena podía parecer un simple gesto de admiración. Pero Juariu fue más allá y encontró nuevos indicios. “Ellos se likean”, aseguró, destacando la interacción constante entre Nacho Castañares y Ángela Torres en redes sociales. El comentario que terminó de alimentar la sospecha fue uno publicado por el propio ex de Coti Romero: “What a woman (qué mujer)”, escribió en X mientras seguía el recital de la artista.

El detalle no pasó inadvertido entre sus seguidores, y menos cuando Fede Lezcano, amigo y compañero de Nacho Castañares en Fuera de Joda, decidió mandarlo al frente. En tono cómplice, le comentó un emoji de angelito -una clara alusión al nombre de Ángela Torres-, gesto que provocó risas y especulaciones inmediatas. Para evitar el revuelo, Nacho borró el posteo, pero ya era tarde: el rumor había explotado.

En cuestión de horas, el supuesto romance se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de ambos. Muchos recordaron que Ángela Torres se separó de Rusherking a mediados de este año, mientras que Nacho Castañares lleva varios meses soltero tras su ruptura con Coti Romero, también ex Gran Hermano. Los tiempos, las coincidencias y los mensajes cruzados parecen encajar demasiado bien.

Aunque ninguno de los dos confirmó nada, el gesto de Nacho al ir a ver a Ángela en vivo fue interpretado como una señal clara. No solo porque evitó esconderse, sino porque decidió compartir el momento públicamente. Para los fans, esa es “la prueba” que confirma lo que se veía venir: una relación que estaría naciendo lejos de los realities, pero muy cerca de las redes.

Por ahora, tanto Ángela Torres como Nacho Castañares prefieren el silencio. Ella continúa enfocada en su carrera musical y en su rol dentro de Luzu TV, mientras él sigue firme con sus proyectos digitales. Sin embargo, cada like, cada frase y cada emoji parecen decir más de lo que ambos quieren admitir. Y en el mundo del espectáculo, eso suele ser el primer paso antes de blanquear el amor.