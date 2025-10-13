Pampita habló sin filtros de la China Suárez tras su polémica actitud en redes

De un tiempo a esta parte, la guerra entre Pampita y la China Suárez estuvo pausada, sin embargo, una simple acción en las redes volvió a reavivar el interés por su vínculo actual. En los últimos días, la actriz dejó de seguir a la modelo en Instagram y ese gesto, tan pequeño como simbólico, despertó todo tipo de interpretaciones sobre cómo está hoy la relación entre ambas, unidas por la historia y por los hijos que comparten con Benjamín Vicuña.

Consultada por Intrusos, Pampita no esquivó el tema y habló con su habitual serenidad. “No tengo ni idea qué pasó, todo súper bien entre nosotras. Por lo menos de mi parte, el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo”, aseguró, dejando claro que no tiene intención de alimentar ninguna polémica. Su respuesta, medida pero firme, buscó cerrar el tema sin perder elegancia.

Lejos de sumarse al revuelo, la conductora reafirmó su postura de mantener la paz dentro de la familia ensamblada. “Hay un lazo acá que siempre va a estar, que nuestros hijos son hermanos, y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto”, explicó, marcando distancia de los conflictos del pasado. Su mensaje, más allá de la situación puntual, fue una declaración de principios sobre cómo elige convivir con quienes forman parte de la vida de sus hijos.

Al ser consultada sobre si había podido hablar del tema con la China Suárez, Pampita fue sincera: “Me llamó la atención, no lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará”. Asimismo, aclaró que no cree que exista un trasfondo laboral por haber “perdido” una marca popular, como se especuló en algunos portales. “No creo, trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay una cosa de rispidez de trabajo entre nosotras, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte”, expresó.

Su tono conciliador fue constante durante toda la nota. “No tengo ni idea, pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien”, insistió, buscando disipar cualquier lectura malintencionada. En ese sentido, Pampita Ardohain volvió a dar una lección de diplomacia mediática, respondiendo sin alimentar el ruido que suele acompañar cada interacción con su ex y su entorno.