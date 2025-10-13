Se metió a golpes en una casa, puso en peligro a dos mujeres, atacó a policías y seguirá preso

Un hombre desató el terror en una vivienda de Cipolletti al irrumpir violentamente en plena mañana y terminó golpeando a dos policías antes de ser detenido. El hecho ocurrió el 14 de junio alrededor de las 7:20 en un domicilio de calle Homero Manzi, y dejó a dos mujeres, una de ellas con discapacidad, en estado de shock.

Según fuentes judiciales, el imputado saltó un paredón, golpeó la puerta insistentemente y forzó su ingreso al patio de la casa. Las víctimas comenzaron a gritar desesperadas. Una se encerró en el dormitorio mientras la otra llamaba a la Policía, alertando sobre la irrupción violenta.

Cuando los efectivos llegaron, el hombre no se entregó: se produjo un forcejeo que terminó con dos policías heridos. Uno sufrió un traumatismo en el dedo índice de la mano derecha y el otro un golpe en el tobillo izquierdo. A pesar de los intentos de los uniformados por reducirlo, el imputado logró escapar hacia el baño de la vivienda, donde finalmente fue detenido.

El Ministerio Público Fiscal lo acusa de violación de domicilio, resistencia a la autoridad y lesiones leves, siendo imputado como autor de todos los delitos. El caso generó gran preocupación por la integridad de las víctimas y por el riesgo que representa que el acusado recupere la libertad.

En una audiencia vía Zoom realizada este lunes, la jueza de Garantías resolvió prorrogar la prisión preventiva del hombre, actualmente alojado en el penal de Viedma, hasta la fecha del control de acusación. La magistrada destacó que “las circunstancias por las que se pidió la medida cautelar en junio no han variado” y recordó que el imputado solicitó no ser alojado en Cipolletti debido a conflictos con otros internos.