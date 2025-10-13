Por qué Nico Vázquez fue duramente criticado al confirmar su romance con Dai Fernández

En medio de un momento personal sensible, Nico Vázquez volvió a quedar en el centro de la escena tras confirmar su relación con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. Lo que parecía un vínculo artístico terminó derivando en un romance que hoy divide opiniones. En las últimas horas, el actor fue duramente criticado en redes sociales, donde muchos lo señalaron por su accionar sospechoso, que pone en duda sus valores.

Desde que se conoció la ruptura, la historia no dejó de sumar capítulos. Primero fue Gimena Accardi quien, al admitir una infidelidad, se convirtió en blanco de cuestionamientos. En ese entonces, gran parte del público tomó partido por Nico Vázquez, considerándolo la víctima. Pero el panorama cambió por completo cuando surgió el nombre de Dai Fernández. Las versiones de romance con su compañera teatral encendieron el debate y pusieron al actor en el centro de las críticas.

En un principio, el actor intentó mantener la calma y marcar distancia del escándalo. “No quiero hablar de mi vida privada, porque hablé durante mucho tiempo. Treinta años hablando de mi vida privada y siento que, en este momento, me quiero preservar, me quiero cuidar. Estoy bien, estoy muy bien”, declaró. Pero ahora, confirmó su vínculo amoroso y muchos comenzaron a tildarlo de “mentiroso”, por haber ocultado la verdad. Pero no sólo eso, sino que también cuestionaron sus valores.

En redes, los usuarios fueron implacables. “Lo de Nico Vázquez es solo un ejemplo más de lo que es capaz un tipo: te caga, te miente, te expone y te deja en los peores años de tu vida”, escribió una usuaria. Otro mensaje, igual de lapidario, se viralizó enseguida: “Del lore de Nico Vázquez con su compañera de trabajo solo voy a decir que un hombre nunca decepciona cuando esperás siempre lo peor”. Así, el tema se instaló entre los más comentados del día.

Mientras tanto, Dai Fernández también enfrentó las cámaras a la salida del teatro Lola Membrives, donde se presenta cada noche. Con serenidad, intentó despegar su nombre de la polémica. “Intentando mantener la calma. Creo que es parte del asunto, es parte de lo que genera esta obra también. La vida personal, obviamente, pasa por otro lado”, explicó ante las consultas de LAM (América TV).

Por ahora, luego de la confirmación, Nico Vázquez buscará aguardar que el agua pase por debajo del puente. Sin embargo, su nombre es tendencia desde hace varias horas y cada vez son peores los archivos que salen en su contra. No fue solo por sus desmentidas a un vínculo con Dai Fernández, sino por el video donde se los ve bailando juntos antes de la ruptura con Gime Accardi y la sospechosa coincidencia de que ambos se separaron en la misma semana.