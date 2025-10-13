Caos en el centro de Córdoba: un auto embistió a siete personas en la vereda

El centro de Córdoba se convirtió en escenario de desesperación y caos este lunes cuando un Ford Fiesta embistió a varias personas en la vereda de la esquina de General Paz y 9 de Julio, dejando al menos siete heridos.

El incidente ocurrió cuando el conductor dobló a alta velocidad, perdió el control del vehículo y terminó sobre la vereda, llevándose por delante a los peatones que transitaban por la zona.

Testigos relataron que un motociclista fue arrastrado varios metros y que el auto impactó a otras personas en su camino. Una mujer presente en el lugar aseguró que el conductor circulaba a gran velocidad.

Las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales mostraron escenas de heridos tirados en la vereda y en la calle, mientras el conductor permanecía al volante, rodeado por transeúntes que lo increpaban y pedían explicaciones.

Personal del servicio de emergencias y de la Policía de Córdoba llegó al lugar en pocos minutos para asistir a los heridos y controlar la situación. La gravedad de las lesiones de las víctimas aún se está evaluando.

Investigación y estado del conductor

El hombre que conducía el Ford Fiesta fue trasladado a la Comisaría 1 para ser identificado y cumplir con los procedimientos de rigor. Las autoridades intentan determinar la causa del accidente, que podría haber sido una falla mecánica, un error humano o alguna otra circunstancia.

El caso quedó bajo la investigación de la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias del choque y establecer responsabilidades.