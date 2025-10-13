Histórico: Cabo Verde clasificó al Mundial 2026

Histórica clasificación de Cabo Verde a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México, Canadá 2026. El seleccionado africano, que tiene una población de 500 mil habitantes, superó 3-0 a Eswatini y se adueñó del Grupo D de las eliminatorias continentales.

El país que se independizó de Portugal en 1975, jugará su primera Copa del Mundo. El seleccionado que logró meterse en semifinales de la última Copa de África, y estuvo a un paso de meterse en el mundial 2014, pero por una sanción administrativa quedó descartado.

En esta oportunidad lideró el Grupo D, superando en la última fecha por 3-0 al último del grupo Eswatini, como local en el estadio de Praia, recinto inaugurado en 2014 y que contó con 15 mil hinchas. Quedando por encima de selecciones poderosas como Camerún, Libia y Angola.

El proyecto, que ahora se volvió mundialista, comenzó en el 2000, cuando la Federación Caboverdiana de Fútbol, inicio el rastreo de hijos nacidos en el país, jugando en clubes europeos, dándole un salto competitivo dentro de África.

A nivel geográfico, Cabo Verde es un archipiélago de diez Islas y cinco islotes, ubicados a 460 kilómetros de Senegal. En la actualidad tiene casi dos millones de nativos viviendo en Portugal, Países Bajos, Francia, Italia y Estados Unidos, numero ampliamente superior a los residentes.

Las eliminatorias africanas ya habían confirmado la clasificación al mundial 2026 de Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos y Ghana.