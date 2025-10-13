A los 38 años, Sergio Romero podría salir de Boca y encontrar un nuevo destino. El veterano arquero tiene negociaciones avanzadas con Argentinos Juniors, que lo contactó tras la grave lesión de rodilla que sufrió Diego Rodríguez, su arquero titular. Su rescisión con el Xeneize no sería un inconveniente y de esta manera el ex guardameta de la Selección Argentina llegaría con el pase en su poder al Bicho, aunque sólo para disputar la Copa Argentina.

Tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del Ruso Rodríguez, el viernes pasado ante Defensa y Justicia,la dirigencia encabezada por Cristian Malaspina solicitó formalmente a la AFA un cupo para reemplazarlo y, si bien Leandro Brey, segundo arquero de Boca, era el principal candidato, ante la imposibilidad de traerlo la segunda opción fue Chiquito. Eso sí, su llegada sería sólo para jugar Copa Argentina debido a que el Torneo Clausura lleva disputado más del 70%, por lo que es imposible que sea habilitado para jugarlo en este semestre.

El equipo de Nicolás Diez se encuentra en semifinales de la Copa Argentina y enfrentará a Belgrano de Córdoba. El sueño para el conjunto de La Paternal es levantar por primera vez el título y cortar la sequía de trofeos que lleva desde 2010. La experiencia y la capacidad de Romero en los penales podrían ser en un recurso decisivo. Para Chiquito, sería reencontrarse con minutos de juego, algo que no tiene desde noviembre del 2024.

Ante Huracán, en noviembre del año pasado, la última vez que Romero jugó oficialmente en Boca.

De darse su salida a Argentinos Juniors, se concretaría un cierre inesperado de la carrera de Romero en Boca, donde pasó de ser en la Copa Libertadores 2023, donde su equipo llegó a la final y se quedó a las puertas del título a estar relegado, sobre todo después de su poco feliz reacción ante algunos hinchas xeneizes después de perder un clásico ante River en La Bombonera. No obstante, se reencontraría con la oportunidad de volver a sentirse importante en el Bicho y marcar, quizás, un último capítulo en su carrera profesional.

El último partido en Boca

Se está por cumplir un año de la última vez que Romero se puso los guantes y defendió el arco del Xeneize. El escenario fue el Tomás Ducó y el rival Huracán, en un encuentro que terminó igualado sin goles. Para ese encuentro, el entrenador Fernando Gago decidió preservar titulares y Chiquito volvió a atajar luego del mencionado altercado post derrota ante River. No obstante, ya no fue tenido en cuenta ni por Pintita ni por Miguel Ángel Russo. Luego de coquetear con Newell's antes del cierre del mercado, su futuro está cerca de La Paternal.