Se confirmo que el presidente Javier Milei decidió cancelar su viaje a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial 2026. La medida se inscribe en un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Una fuente cercana al mandatario afirmó: “No vamos a convalidar al Chiqui Mafia”, en referencia a la actual conducción de la casa madre del fútbol argentino, encabezada por Claudio Chiqui Tapia.

La cancelación de este viaje, previsto para el 5 de diciembre, profundiza el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y AFA luego de que Milei saliera a apoyar la decisión de Estudiantes de La Plata de que el equipo platense no participara del tradicional "pasillo de honor" al campeón de la Liga Profesional, Rosario Central. Luego de la sanción impuesta por esto a los jugadores y al presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, la máxima autoridad del país tomó la decisión de bajarse de la comitiva que representará a Argentina en el sorteo de la próxima Copa del Mundo.

Desde el Gobierno se había impulsado la creación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y buscado impugnar la reelección de Tapia, lo que generó un clima de fricción constante desde el año pasado. Si bien el Ejecutivo decidió no avanzar con una posible intervención de la AFA, los recientes escándalos en la institución volvieron a marcar la tensión entre las partes con la postura del presidente y unas declaraciones de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Recordemos que la avanzada contra la casa madre del fútbol argentino también se frenó con la consciencia de que esa medida podría ocasionar una suspensión por parte de la FIFA hacia Argentina, lo que pondría en riesgo la organización del Mundial 2030, evento celebrado públicamente por Karina Milei y Tapia en 2024 en la sede de la CONMEBOL.

Tapia, junto a Karina Milei y Adorni, en la sede de CONMEBOL.

La razón que hizo que Milei descarte viajar

Un factor clave detrás de la decisión del presidente de bajarse del sorteo habría sido que en el día de hoy Tapia fue ratificado como representante CONMEBOL del Consejo de FIFA. El mandamás de AFA ya formaba parte de la comitiva que representaba los intereses del fútbol sudamericano, fue nombrado como miembro pleno y aprovechó para agradecer a Alejandro Domínguez y Gianni Infantino: “Agradezco al presidente Alejandro Domínguez y a mis pares de las federaciones sudamericanas por la confianza depositada; así como también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino y, especialmente, a las autoridades de la AFA por el acompañamiento permanente”.

Con este posteo en redes sociales, Tapia no solamente visibilizó el respaldo hacia su figura de parte de los dirigentes del fútbol argentino y sudamericano, sino que aprovechó para "chapear" con su nuevo status confirmado a nivel FIFA teniendo en cuenta los rumores de una posible intención del Poder Ejecutivo de intervenir la AFA, algo que podría costarle muy caro a Argentina: desde castigos, sanciones hasta la desaficiliación del organismo que maneja el fútbol a nivel mundial.