WOW FC continúa creciendo a pasos agigantados. 2025 ha sido el año en el que la promotora española de MMA se ha asentado como referente, convirtiéndose en una de las principales compañías dentro del sector y líder indiscutible en España. Este auge ha traído consigo grandes noticias, y la última se ha producido hace escasas horas, ya que acaban de anunciar a Cristiano Ronaldo como nuevo accionista. De esta manera, uno de los futbolistas más influyentes y conocidos del planeta entra de lleno en el mundo de las artes marciales mixtas, marcando un antes y un después en el deporte y en la propia compañía.

Por tanto, el jugador luso se une como socio a Ilia Topuria, que es la cara más visible dentro de WOW. 'El Matador' ha sido una pieza clave para el crecimiento exponencial de la promotora, y la incorporación de Cristiano ayudará aún más si cabe a su expansión.

Estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación, aseguró el jugador de la selección de Portugal, tras convertirse en accionista de WOW.

“Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación", ha comentado Cristiano.

WOW FC ha destacado que el rol de Ronaldo será “orgánico y activo”, ayudando a la organización a expandir las MMA como “un catalizador para mejorar la vida de millones”. Tanto los practicantes como las audiencias, “inspirados por la influencia de WOW y CR7, se sentirán empoderados para lograr más y ser mejores”.

Este bombazo refuerza la situación de WOW, que ha experimentado un crecimiento explosivo en todos los segmentos demográficos, con la asistencia a los eventos aumentando más del 400% año tras año y las ventas de entradas superando constantemente los 5.000 espectadores por show. La distribución internacional ha llevado los eventos de WOW a más de 170 países, estableciendo a la organización como una de las fuerzas emergentes más dinámicas en los deportes de combate.

La influencia de Cristiano Ronaldo será clave para que estos datos sigan mejorando, ya que el portugués tiene un impacto global en el deporte que se antoja como determinante para que la compañía y las MMA puedan expandirse por todo el mundo y refuercen su misión de convertir esta disciplina en un movimiento cultural mainstream en Europa, LATAM, Oriente Medio y más allá —influyendo no solo en el mundo del deporte, sino también en la cultura, la moda, el entretenimiento y la educación.

CR7 es más que una superestrella global: es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia, sostuvo Arturo Guillen, presidente ejecutivo de WOW FC

Arturo Guillen, presidente ejecutivo de WOW FC, ha hablado acerca de lo que supone la incorporación de Cristiano como accionista. "Es un momento histórico. CR7 es más que una superestrella global: es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Su confianza en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos moldeando. Juntos —con Cristiano, Ilia Topuria, nuestros atletas, socios y los millones que siguen este movimiento— estamos listos para redefinir el papel que las MMA pueden desempeñar en la cultura global”