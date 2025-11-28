En la previa del Gran Premio de Qatar, el australiano Oscar Piastri, piloto de McLaren, quien está 24 puntos por detrás de Lando Norris a falta de dos citas, confirmó que no ayudará a su compañero de equipo en la lucha contra Max Verstappen: “Tuvimos un debate muy corto y la respuesta es no. Tengo una oportunidad decente de ganar si las cosas van a mi manera”.

Piastri, quien comparte el segundo lugar el campeonato de corredores con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) con 366 unidades, afirmó que “aún hay posibilidades” de gritar campeón y agregó: “Necesito dos fines de semana que sean perfectos y que otras cosas salgan bien”.

Por otro lado, el oceánico comentó que tuvo “problemas” que todavía no soluciona, pero afirmó que no bajará los brazos: “Mi mentalidad es la misma sea la última o la penúltima carrera. Sé qué situación hay en el campeonato, pero la forma de mantener la esperanza en ganar”.

Un clima de boxes tenso se vivió en el equipo McLaren

El expiloto de la Academia Alpine registra siete triunfos en la actual campaña (cuatro de las primeras seis). Sin embargo, no se sube al podio hace seis carreras y quedó relegado al segundo lugar del torneo y del equipo británico.

Además, ambos monoplazas naranjas fueron descalificados en el GP de Las Vegas situación que le permitió a Piastri seguir con chances de ser el campeón de la temporada. Tras recibir la noticia, comentó: “Es decepcionante marcharse de este fin de semana. Ahora necesitamos reiniciar, reenfocarnos y empujar para lograr la mayor cantidad de puntos posible en las dos últimas rondas, circuitos en los que ya hemos sido fuertes anteriormente". Sin dudas, tiene dos chances más: en Catar y en Abu Dhabi, la semana siguiente.