El casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich parecía casi un mito urbano hasta que, de un momento a otro, las primeras fotos empezaron a circular y dejaron en evidencia lo que muchos sospechaban: la pareja finalmente formalizó su relación en medio del hermetismo y bajo las estrictas condiciones que impone la prisión domiciliaria del ex gobernador.

Lejos de un salón, una iglesia o cualquier escenario tradicional, la boda se llevó a cabo dentro del departamento de Puerto Madero donde Alperovich cumple su condena a 16 años. Ese detalle –imposible de ignorar– le añadió un aire todavía más inesperado a las imágenes filtradas, donde se observa una ceremonia reducida, silenciosa y marcada por un contexto judicial que acompaña cada movimiento de la pareja desde 2024.

Las fotos, difundidas primero en redes y luego replicadas por programas de espectáculos, muestran a Marianela Mirra con un look nupcial sencillo y clásico, mientras José Alperovich aparece vestido con una camisa clara y un gesto solemne. Nada de decoración ostentosa, nada de invitados masivos: apenas un puñado de personas autorizadas y el marco doméstico impuesto por la Justicia.

La sorpresa mediática no fue menor teniendo en cuenta que, en las horas previas, circulaban versiones de un evento grande, con catering incluido y más de veinte invitados. Fue la propia Marianela quien salió a desmentir ese relato en una charla con Desayuno Americano (América TV). Allí aclaró sin rodeos: “Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más”, en referencia a la supuesta “ostentación” que ella aseguró que jamás existió. También explicó la motivación íntima detrás de la fecha elegida: “La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo”, alejando cualquier especulación sobre un casamiento improvisado.

Puertas adentro, el edificio donde viven –un complejo con amenities de alto nivel– aporta un contraste evidente con el tono austero de la ceremonia. Pileta climatizada, spa, gimnasio, microcine y vigilancia privada forman parte del entorno habitual del ex funcionario, aunque nada de eso se reflejó en las imágenes, donde lo que domina es la intimidad casi mínima del living donde se celebró el enlace.

Lo que sí quedó claro es que el casamiento fue pensado para pasar inadvertido… y aun así terminó convertido en noticia nacional. Las fotos no solo confirmaron el “sí” después de más de dos décadas juntos, sino que retrataron un vínculo que eligió sellarse lejos de los flashes y, al mismo tiempo, en el centro del revuelo mediático que rodea a la pareja desde hace meses.