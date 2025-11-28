¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 28 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2025/2026

Le dieron por perdido el partido a Alianza y clasificó San Patricio

Los de El Chañar se cruzaran en la segunda instancia ante Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche, cotejo que se jugará el domingo en el estadio municipal Antonio Jalil 

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 16:35
PUBLICIDAD
San Patricio de El Chañar jugará ante Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche la segunda instancia

Tras la suspensión del domingo pasado del cotejo que debían jugar San Patricio y Alianza de Cutral Co en el marco de la sexta fecha -última de la primera fase- del Grupo 7 -zona de 4 equipos- del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, donde hubo dos versiones en torno a porqué no se pudo jugar. Los de Cutral Co adujeron amenazas de parte de la parcialidad y dirigencia local, y los anfitriones indicaron que nada de esto fue cierto y que se retiraron del estadio.

En las últimas horas del jueves el Tribunal de disciplina del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino determino otorgarle los puntos a los El Chañar dándole el partido por ganado y de esta manera accedió a la siguiente ronda del certamen.

De esta manera, el Santo será rival de Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche en la próxima fase. La serie arrancará este domingo a las 17 en el estadio Municipal Antonio Jalil de Mitre y Ángel Gallardo en la ciudad lacustre rionegrina.

La resolución determinó “dar por perdido el partido al club Deportivo Alianza de Cutral-Co, que debía disputarse el día 23/11/2025 versus el Club Atlético San Patricio del Chañar, ambos afiliados a la liga de Fútbol de Neuquén, correspondiente a la fecha 6, zona 7, región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, por no presentarse a las órdenes del árbitro (Art. 32, 33 y 209 del RTP y 73 del RTRFA 2025/26).

Además determinaron una multa al club celeste, y el reintegro al santo los gastos que mandó la organización del partido.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD