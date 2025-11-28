Tras la suspensión del domingo pasado del cotejo que debían jugar San Patricio y Alianza de Cutral Co en el marco de la sexta fecha -última de la primera fase- del Grupo 7 -zona de 4 equipos- del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, donde hubo dos versiones en torno a porqué no se pudo jugar. Los de Cutral Co adujeron amenazas de parte de la parcialidad y dirigencia local, y los anfitriones indicaron que nada de esto fue cierto y que se retiraron del estadio.

En las últimas horas del jueves el Tribunal de disciplina del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino determino otorgarle los puntos a los El Chañar dándole el partido por ganado y de esta manera accedió a la siguiente ronda del certamen.

De esta manera, el Santo será rival de Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche en la próxima fase. La serie arrancará este domingo a las 17 en el estadio Municipal Antonio Jalil de Mitre y Ángel Gallardo en la ciudad lacustre rionegrina.

La resolución determinó “dar por perdido el partido al club Deportivo Alianza de Cutral-Co, que debía disputarse el día 23/11/2025 versus el Club Atlético San Patricio del Chañar, ambos afiliados a la liga de Fútbol de Neuquén, correspondiente a la fecha 6, zona 7, región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, por no presentarse a las órdenes del árbitro (Art. 32, 33 y 209 del RTP y 73 del RTRFA 2025/26).

Además determinaron una multa al club celeste, y el reintegro al santo los gastos que mandó la organización del partido.