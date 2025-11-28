La Planta de Agua de Centenario volvió a operar este viernes luego de que se resolviera una falla interna vinculada a fusibles y al sistema eléctrico, lo que había impedido la puesta en marcha de los equipos desde la madrugada. Aunque el EPEN informó que el suministro general de energía estaba normalizado desde las 2, la situación dentro de las instalaciones municipales prolongó la afectación y redujo el servicio en más de la mitad de la ciudad.

El jefe del EPEN en Centenario, Jorge Huaiquil, explicó en FM Red Social 97.9 que el corte de luz inicial se produjo por la caída de ramas sobre las líneas de media tensión, afectando sectores del Casco Viejo, Acceso De Nevares y Villa Obrera. Tras reparar esa falla, el área quedó energizada en la madrugada, por lo que desde el organismo provincial aclararon que el inconveniente posterior se originó dentro de la Planta de Agua: fusibles dañados impedían que los equipos arrancaran correctamente.

Personal del EPEN colaboró con el municipio para restablecer el funcionamiento. Horas más tarde, el subsecretario de Plantas de Agua y Cloacas, Jorge San Martín, confirmó que lograron resolver la falla y que el servicio comenzará a normalizarse progresivamente en el Casco Viejo, Sarmiento y Sayhueque a lo largo de este viernes.

Respecto a la situación de Vista Hermosa, donde los vecinos acumulan más de diez días con baja presión o cortes, San Martín admitió que la normalización llevará más tiempo. Explicó que ya se instaló una nueva bomba para aumentar el caudal enviado a los sectores más críticos y que este sábado finalizará la colocación de 300 metros de cañería que conectarán con la planta modular de Trahun Hue, lo que permitirá mejorar el abastecimiento.

El funcionario pidió “un poco más de paciencia” a los vecinos afectados y aseguró que trabajan contrarreloj para evitar que el problema se agrave con la llegada del verano.